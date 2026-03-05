Kreisliga A legt gleich mit einem Spitzenspiel los

Zurück beim SV Schopfheim, der „ganz oben angreifen“ will : Serkan Korkmaz – Foto: Achim Keller

Am Wochenende startet die Fußball-Kreisliga A West aus der Winterpause. Zum Auftakt des 16. Spieltags steht ein Kracher an, das Verfolgerduell zwischen dem SV Schopfheim und dem FSV Rheinfelden II.

Der SV Schopfheim hat sich für die Rückrunde prominent verstärkt: Torjäger Sergio Cammarano wurde vom FC Zell zurückgeholt, Yavuzhan Orhan vom SV Weil. Vom Ligakonkurrenten Wallbach kam Ersin Demircan. Einen "dicken Fisch" nennt Trainer Fatih Cam die Verpflichtung des "Urschopfheimers" Serkan Korkmaz, der über viel höherklassige Erfahrung verfügt. "Dank dieser Verstärkungen und der guten Vorbereitung brauchen wir keine kleinen Brötchen zu backen", erklärt Cam. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.