Kreisliga A: Kurzfristige Absage sorgt für Wechsel an der Spitze

Spieltag 11 in der Kreisliga A Moers: Manche Teams waren im Pokal gefordert, so auch der SV Schwafheim, dessen Trainer Alessandro Vergaro plötzlich zur GSG Duisburg wechselt ist . Doch nach einer kurzfristigen Absage ist die Partie gegen den Tabellenführer TV Asberg abgesagt worden, weshalb der FC Neukirchen-Vluyn II erstmal die Nummer eins der Liga ist. Viktoria Alpen verschaffte sich mit einem 2:1 gegen den ESV Hohenbudberg Luft im Tabellenkeller. Der VfL Rheinhausen setzte sich deutlich gegen die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen durch, Rumelner TV und Büdericher SV feierten ebenfalls Siege.

Der FC Neukirchen-Vluyn II hat beim SV Menzelen einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Bilal Ouizou brachte die Gäste nach 20 Minuten in Führung, kurz vor der Pause erhöhte Soner Cakmak zum 2:0-Endstand. Neukirchen-Vluyn II bleibt damit zumindest bis Sonntag Tabellenführer, während Menzelen nach wie vor die formschwächste Mannschaft der Liga stellt. Auf Tabellenplatz zehn hat das Team aber einen soliden Vorsprung auf den Keller.

Beim 2:2 zwischen dem SV Sonsbeck II und dem SV Millingen teilten sich beide Teams die Punkte. Nico Parthum und Yannick Alexander Saunus trafen für die Gäste, während Marlon Mertens und Justin-Maik Grube für Sonsbeck erfolgreich waren. Zwei Platzverweise – Darvin Goecke (Rot) und Justin Przybyla (Gelb-Rot) – prägten das Spiel zusätzlich.

Im Duell der Aufsteiger trennten sich der GSV Moers II und der FC Moers-Meerfeld 1:1. Bilal Akdemir brachte den Gastgeber in Führung, ehe der Ausgleich kurz darauf fiel. Beide Teams beendeten die Partie mit zehn Spielern, da Jan Aigner und Noel-Djamel Pukallus die Rote Karte sahen.

Der Büdericher SV drehte sein Heimspiel gegen den SV Schwafheim II nach 0:2-Rückstand und gewann 4:2. Cedric Pelzer hatte die Gäste früh in Front gebracht, doch Miguel Ernst (2), Edis Junuzovic und Pascal Rusch sorgten für die Wende. Zwei Treffer in der Nachspielzeit entschieden das Spiel endgültig.

Kurzfristige Absage, die Partie wird verlegt.

Mit einem 4:1 gegen die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen meldete sich der VfL Rheinhausen im oberen Mittelfeld zurück. Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt, Kim Weickart (2) und Kevin Marcel Kroggel trafen für die Gastgeber. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erzielte Robin Kuypers.

Der Rumelner TV gewann beim SSV Lüttingen mit 2:0. Schon früh traf Benjamin Dolle, ehe Patrick Schlechtriem nachlegte. Kevin Reiser scheiterte später per Foulelfmeter an Lasse Gunnar Manten. Mit dem Auswärtssieg hält Rumeln als Tabellenfünfter Anschluss an die oberen Plätze.

Der SV Budberg II ließ im Heimspiel gegen Concordia Rheinberg keine Zweifel aufkommen. Nach Toren von Fynn Jansen (2), Felix Engeln (2), Yannik Kehrmann und Benedikt Franke stand ein deutliches 6:1. Für Concordia traf lediglich Kevin Röös. Die Budberger bleiben damit auf Rang drei und stellen mit 40 Treffern die torgefährlichste Offensive der Liga.

Das sind die nächsten Spieltage

Die Viktoria Alpen hat gegen den ESV Hohenbudberg einen hart erkämpften 2:1-Heimsieg eingefahren. Chris Bartsch brachte die Gastgeber früh in Führung, doch kurz vor der Pause glich Samet Altun für die Gäste aus. Nach einer Roten Karte gegen Mohammed Essarhiri spielten die Hohenbudberger eine halbe Stunde in Unterzahl, hielten aber lange dagegen. Erst in der 75. Minute erzielte Joker Dominik Schmidt den entscheidenden Treffer. Hohenbudberg steht drei Plätze über Alpen, hat aber auch noch sechs Punkte mehr als der Rivale.

12. Spieltag

Fr., 31.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Budberg II

So., 02.11.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Menzelen

So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Millingen - Büdericher SV

So., 02.11.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SSV Lüttingen

So., 02.11.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - VfL Rheinhausen

So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Schwafheim

So., 02.11.25 15:30 Uhr TV Asberg - SV Sonsbeck II

So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - GSV Moers II

So., 02.11.25 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.



13. Spieltag

Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Menzelen - ESV Hohenbudberg

Fr., 07.11.25 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Concordia Rheinberg

So., 09.11.25 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Schwafheim II

So., 09.11.25 15:00 Uhr TV Asberg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 09.11.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Moers-Meerfeld

So., 09.11.25 15:15 Uhr SV Sonsbeck II - Büdericher SV

So., 09.11.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Millingen

So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - Rumelner TV

