Kreisliga A: Kurzfristige Absage sorgt für Wechsel an der Spitze

Spieltag 11 in der Kreisliga A Moers: Manche Teams waren im Pokal gefordert, so auch der SV Schwafheim, dessen Trainer Alessandro Vergaro plötzlich zur GSG Duisburg wechselt ist. Doch nach einer kurzfristigen Absage ist die Partie gegen den Tabellenführer TV Asberg abgesagt worden, weshalb der FC Neukirchen-Vluyn II erstmal die Nummer eins der Liga ist. Viktoria Alpen verschaffte sich mit einem 2:1 gegen den ESV Hohenbudberg Luft im Tabellenkeller. Der VfL Rheinhausen setzte sich deutlich gegen die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen durch, Rumelner TV und Büdericher SV feierten ebenfalls Siege.
Beim 2:2 zwischen dem SV Sonsbeck II und dem SV Millingen teilten sich beide Teams die Punkte. Nico Parthum und Yannick Alexander Saunus trafen für die Gäste, während Marlon Mertens und Justin-Maik Grube für Sonsbeck erfolgreich waren. Zwei Platzverweise – Darvin Goecke (Rot) und Justin Przybyla (Gelb-Rot) – prägten das Spiel zusätzlich.
Im Duell der Aufsteiger trennten sich der GSV Moers II und der FC Moers-Meerfeld 1:1. Bilal Akdemir brachte den Gastgeber in Führung, ehe der Ausgleich kurz darauf fiel. Beide Teams beendeten die Partie mit zehn Spielern, da Jan Aigner und Noel-Djamel Pukallus die Rote Karte sahen.
Der Büdericher SV drehte sein Heimspiel gegen den SV Schwafheim II nach 0:2-Rückstand und gewann 4:2. Cedric Pelzer hatte die Gäste früh in Front gebracht, doch Miguel Ernst (2), Edis Junuzovic und Pascal Rusch sorgten für die Wende. Zwei Treffer in der Nachspielzeit entschieden das Spiel endgültig.
Mit einem 4:1 gegen die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen meldete sich der VfL Rheinhausen im oberen Mittelfeld zurück. Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt, Kim Weickart (2) und Kevin Marcel Kroggel trafen für die Gastgeber. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erzielte Robin Kuypers.
Der Rumelner TV gewann beim SSV Lüttingen mit 2:0. Schon früh traf Benjamin Dolle, ehe Patrick Schlechtriem nachlegte. Kevin Reiser scheiterte später per Foulelfmeter an Lasse Gunnar Manten. Mit dem Auswärtssieg hält Rumeln als Tabellenfünfter Anschluss an die oberen Plätze.
Der SV Budberg II ließ im Heimspiel gegen Concordia Rheinberg keine Zweifel aufkommen. Nach Toren von Fynn Jansen (2), Felix Engeln (2), Yannik Kehrmann und Benedikt Franke stand ein deutliches 6:1. Für Concordia traf lediglich Kevin Röös. Die Budberger bleiben damit auf Rang drei und stellen mit 40 Treffern die torgefährlichste Offensive der Liga.
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Budberg II
So., 02.11.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Menzelen
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Millingen - Büdericher SV
So., 02.11.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SSV Lüttingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - VfL Rheinhausen
So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Schwafheim
So., 02.11.25 15:30 Uhr TV Asberg - SV Sonsbeck II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - GSV Moers II
So., 02.11.25 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Menzelen - ESV Hohenbudberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Concordia Rheinberg
So., 09.11.25 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Schwafheim II
So., 09.11.25 15:00 Uhr TV Asberg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 09.11.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Moers-Meerfeld
So., 09.11.25 15:15 Uhr SV Sonsbeck II - Büdericher SV
So., 09.11.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Millingen
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - Rumelner TV
