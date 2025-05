Kreisliga A: Kuckum baut Tabellenführung aus

Die Partie in Waldenrath begann verhalten, doch in der 26. Minute ging der Favorit durch einen Kopfballtreffer von Benedict Krüger mit 1:0 in Führung. Nur kurz darauf vergab Andre Halcour auf der anderen Seite knapp den Ausgleich für Waldenrath. Beim Stande von 0:0 wurden die Seiten gewechselt. Nachdem Rico Bischof einen schönen Kuckumer Konter zum 2:0 abgeschlossen hatte (68. Minute), schien die Partie gelaufen zu sein. Doch die Gastgeber blieben am Ball und verkürzten durch Lukas Hartmann in der 79. Minute auf 1:2. Dieses Resultat brachte der Tabellenführer dann über die Zeit.

Die Chance , ein wenig näher an Kuckum heranzurücken hatte Würm/Lindern bereits am Freitagabend vergeben. Gegen eines der formstärksten Rückrundenteams, Union Schafhausen II, überließ man dem Gegner zunächst häufiger den Ball: „Das war so geplant“, sagte dazu Union-Trainer Sean King King. Doch nach einer Unaufmerksamkeit der Gastgeber profitierte Maximilian Sausen und erzielte das 1:0 für Schafhausen (41.). In einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit fiel die Entscheidung in der 70. Minute, als Kai Frenken nach einem Konter das 2:0 markierte: „Nach dem zweiten Gegentreffer war das Spiel durch. Bei uns war ein bisschen die Luft raus und man merkte hier und da doch, dass wir schon länger viele Verletzte haben“, so Sean King nach der Partie.