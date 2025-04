Kreisliga A Krefeld: Verfolgerduell um die Vizemeisterschaft

Am 28. Spieltag der Kreisliga A kommt es zum großen Showdown um die Vizemeisterschaft. Die berechtigt ja seit ewigen Zeiten, natürlich immer noch abhängig vom Saisonverlauf in den darüber liegenden Klassen zum Mitaufstieg.

Aber diese Frage würde sich bei der aktuellen Gemengelage wieder nicht stellen. Denn nach Lage der Dinge ist Platz eins an die Reserve des SC Union Nettetal klar vergeben, die am Mittwoch den SC Schiefbahn erwartet. Der steht zwar auch ziemlich weit vorne, doch nach dem Abstieg in der Vorsaison und den von den Namen her klangvollen Neuzugängen aus Richtung VfB Uerdingen hatten an der Siedlerallee viele mit einem ernsthafteren Eingreifen im Rennen um die beiden Plätze an der Sonne gerechnet.

Kaldenkirchen sechs Punkte hinten

Zum Spiel der Spiele: durch die vergangene unplanmäßige Niederlage beim TSV Meerbusch III hat der Tabellendritte TSV Kaldenkirchen bereits sechs Zähler Rückstand auf den SV Thomasstadt Kempen, der am Gründonnerstag bei den Grenzlern auf dem Sportplatz Buschstraße zu Gast ist. Trainer Andre Meier vom Überraschungsneuling sagt dazu: „Es bleibt, unabhängig von den Punkten, ein Verfolgerduell. Wir haben die große Möglichkeit, uns selbst in eine noch bessere Situation zu bringen oder zumindest, bei einem Unentschieden, mit der komfortabelen Position die Rückreise anzutreten und in die Osterpause zu gehen.“

Weiterhin fehlenwerden dem Kempener Coach nur die Langzeitverletzten Malte Weber, Pascal Guballa, Andre Müllers und Jonas Rungelrath. Im Klartext: alles, was zuletzt dabei war, ist an Bord.

Meier-Gegenüber Andre Küppers, der nach vielen Jahren beim TSV in der neuen Spielzeit A-Junioren-Trainer beim SC Union Nettetal wird und dessen Platz Fabian Wiegers einnimmt – der jetzige Co-Trainer des VfR Fischeln – analysiert wie folgt: „Nur, wenn wir letztlich die Nase vorn haben, wird es noch einmal spannend. Verlieren wir, ist die Sache durch. Aber selbst wenn wir dann Dritter werden, war es wieder eine gute Saison. Dennoch hätte es dann, wie einige Male vorher, wieder nicht gereicht. Aber wir wollen unbedingt gewinnen und die Restchance auf Platz zwei wahren.“ Für Schlussmann Sebastian Stoffers, der zuletzt früh mit Rot vom Platz geflogen war, wird Tim Schwan den Platz zwischen den Pfosten einnehmen. Ansonsten sind alle weiteren Akteure des Kaders dabei.

Übrigens: Die Kempener wollten mit einem Fanbus ihre Mannschaft begleiten und ihr den Rücken stärken. Doch die Nachfrage war so groß, dass es nun sogar zwei geworden sind. Da ist natürlich für beste Stimmung gesorgt. Unparteiischer der Partie ist Schiedsrichter-Obmann Andreas Kotira vom SC St. Tönis höchstpersönlich.

Abstiegskampf im Fokus

Ansonsten konzentriert sich fast alles auf den Abstiegskampf. Da wird es bereits am Mittwoch heiß hergehen, wenn die arg bedrohten Teams des FC Hellas Krefeld gegen den TSV Boisheim und des TSV Bockum II gegen den KTSV Preußen Krefeld die Klingen kreuzen. Vor allen Dingen für die ganz unten stehenden Boisheimer und Preußen könnte eine weitere Nullnummer unabsehbare Folgen nach sich ziehen, zumal die Niederkrüchtener, lange im Besitz der Roten Laterne, ziemlich mobil gemacht haben. Sehr zum Verdruss von TIV Nettetal, das auf den drittletzten Rang abgerutscht ist und nun bei der um einen Platz besser stehenden Truppe um Routinier Jochen Höfler anzutreten hat. Mehr Existenzkampf geht kaum.

Auch der Zweiten der VSF Amern steht das Wasser bis zum Hals. Dies abzuändern wird allerdings gegen den SSV Strümp nicht so einfach. Das Mittelfeld unter sich ist in den Begegnungen von Vorst gegen Meerbusch III, Anrath gegen Fischeln II und Hüls gegen Hinsbeck.