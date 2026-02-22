Kreisliga A Krefeld live: Anadolu und VfB Uerdingen liegen hinten

Der 20. Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld wird ausnahmsweise komplett am Sonntag ausgetragen. Tabellenführer Anadolu Türkspor muss zum SC Waldniel, Verfolger VfB Uerdingen empfängt den SSV Strümp. Jeweils Gegner, die ihr Können schon gezeigt haben. Zumal Siege für Waldniel und Strümp bedeuten könnten, dass beide Klubs nochmal intensiver in den Aufstiegskampf eingreifen können.
21. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:00 Uhr SC Niederkrüchten - SC Waldniel
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Hülser SV - VfB Uerdingen
So., 01.03.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III - TuS Gellep
So., 01.03.26 15:00 Uhr DJK VfL Willich - SC Rhenania Hinsbeck
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Schiefbahn
So., 01.03.26 15:30 Uhr SSV Strümp - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Hellas Krefeld - TuRa Brüggen II
So., 01.03.26 17:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Krefeld-Bockum II
22. Spieltag
So., 08.03.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - TSV Kaldenkirchen
So., 08.03.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Niederkrüchten
So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Rhenania Hinsbeck
So., 08.03.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 08.03.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr Hülser SV - SSV Strümp
So., 08.03.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - FC Hellas Krefeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Viktoria 07 Anrath
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: