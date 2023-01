Kreisliga A Krefeld: Bockum und Meerbusch bestätigen Favoritenrolle Obwohl vieles in Sachen Aufstiegs- und Abstiegskandidaten eher programmgemäß kommt, verlief die Saison in der Krefelder Kreisliga A alles andere als langweilig. Zwei Teams zogen sich frühzeitig zurück. TIV Nettetal ist ein Überraschungsteam.

Für den FC Hellas Krefeld ist Platz vier ein beachtliches Zwischenresultat, was auch für den SC Union Nettetal II und Aufsteiger TSV Meerbusch III gilt. Beide begannen bärenstark, was sich mittlerweile wieder etwas relativiert hat. Als Achter liegt der CSV Marathon Krefeld, der allerdings auch mit großem Verletzungspech zu kämpfen hatte, weshalb er hinter den Erwartungen zurück blieb, in der oberen Tabellenhälfte. Ebenso wie Neuling Borussia Oedt, dem es in Sachen Formkurve und Personal ähnlich erging. Bis zum Sommer wird übrigens der Vorsitzende Marc Eichberg an der Seitenlinie die Verantwortung übernehmen. Alles in allem ist der neunte Platz aber absolut in Ordnung.

Aber das liegt auch daran, dass den Mannschaften dahinter schon die Qualität fehlt, um weiter nach vorne zu schielen. Zugetraut hatten Kenner der Szene dies dem SC St. Tönis II (vorher SV), aber dem schien der Nichtaufstieg am Grünen Tisch zu lange im Magen zu liegen. Da ist es nur ein schwacher Trost, dass die Wolf-Elf am 9. Oktober mit einem 11:0 über die TSF Bracht den bisher höchsten Sieg der Liga schaffte.

Eine ungewöhnliche Situation in einer Klasse dieser Größenordnung. Wenig ungewöhnlich dagegen, wer an der Spitze den Aufstieg, frei nach dem Motto zwei aus drei, unter sich ausmacht. OSV Meerbusch vor dem TSV Bockum und TSV Kaldenkirchen lautet die Platzierung, womit es in die kurze Winterpause ging.

Amern II startete unerwartet schlecht, hat aber viel Boden gutgemacht und rangiert auf Platz zehn. Direkt vor den Hinsbeckern, die den umgekehrten Weg gingen. Aber nicht viele hatten Ihnen eine so sorgenfreie Saison zugetraut. Dies trifft ohne Wenn und Aber auch auf Fischeln III zu. Hier hat es Trainer Sebastian Suski immer gut verstanden, die Leute bei Laune zu halten, die auf die Bank mussten, wenn Verstärkungen aus dem Landesligakader herunter kamen; und dies war nicht selten. Auch deshalb verlief die Spielzeit ohne Dellen.

Zu den Überraschungsteams gehört zweifelsohne TIV Nettetal. Ganz schwer in die Gänge gekommen - weil in der Nachsommerzeit wie üblich viele Spieler noch in Urlaub waren oder gerade wiedergekommen sind -, wurde das Feld von hinten aufgerollt. Und das, obwohl Spielertrainer Semih Ergin, der langjährige Oberligaakteur des VfR Fischeln, fast nie die Anzahl an Auswechselspielern auf der Bank hatte, die man durfte. Oft waren es nur zwei oder drei. Viktoria Anrath kam dagegen bestens aus den Startlöchern, sackte aber nach und nach ab, was genauso für Strümp und den SC St. Tönis III gilt. Aber in diesen Regionen wurde diese Mannschaften auch absolut erwartet.

Dennoch beträgt ihr Vorsprung auf den VfL Willich II und die TSF Bracht schon acht, neun bzw. zehn Zähler. Ein Polster, was eigentlich ausreichend sein müsste, um nicht noch einmal in Gefahr zu kommen. Aber alle diese Teams schauen immer gespannt eine Klasse höher, denn durch den Verzicht von Fischeln II und Schaag würde aktuell, weil sich unsere Bezirksliga-Vertreter bisher so gut schlugen, nur noch einer absteigen. Diese Zahl würde sich immer um einen verändern, kommen mehr runter. Aber davon kann im Moment nun wirklich nicht ausgegangen werden.