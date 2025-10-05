Kreisliga A-Kompakt: Zweistelliges Debakel für den SV Titisee

Die Mannschaft von Trainer Raphael Klein geht in der Fußball-Kreisliga-A mit 0:10 bei der SG Riedböhringen/Fützen unter. Viele Tore gab es auch beim Remis zwischen Blumberg und Bräunlingen zu sehen.

Aufatmen beim SV Ewattingen: Nach fünf verlorenen Spielen gelingt ein 4:1-Auswärtssieg gegen den FC Pfohren. Mitaufsteiger SG Lenzkirch-Saig setzt sich in letzter Sekunde gegen den SV Eisenbach durch.

SV Hölzlebruck – SG Grafenhausen 2:0 (1:0). Die Gastgeber setzen sich im Verfolgerduell letztlich verdient durch. Bei den äußeren Bedingungen am Samstagnachmittag mit Sturm und Regen war es für beide Mannschaften aber sehr schwer. Matchwinner war Michael Schübel. Er traf in der 28. und in der 62. Spielminute ins Schwarze. "Es waren schöne Tore von Michael Schübel, dadurch ging der Sieg letztlich in Ordnung, auch wenn es aufgrund der äußeren Umstände kein schönes Spiel war", befand SVH-Trainer Pino Curia.

Tore: 1:0 Schübel (28.), 2:0 Schübel (62.). SR Giorgio-Dionisio Fierro. ZS: 50.