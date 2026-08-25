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Kreisliga A-Kompakt: SV Hölzlebruck und SG Lenzkirch-Saig starten gut
Auch in der Kreisliga A, Staffel II, rollt das runde Leder wieder: Die Fußballer der SG Lenzkirch-Saig verbuchten einen klaren Sieg in Bräunlingen. Der SV Hölzlebruck startet mit einem Heimsieg.
Die Sommerpause ist auch in der Kreisliga A beendet. Es geht wieder alles bei Null los. Das gilt auch für die Teams des FC Bräunlingen und der SG Lenzkirch-Saig. Der bessere Start in die Saison glückte der SG Lenzkirch-Saig, die sich mit 4:1 (1:1) in Bräunlingen behaupten konnte. Die Gäste münzten vor 100 Zuschauern einen Torwartfehler von FCB-Goalie Niklas Franki in das 1:0 um (7.). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.