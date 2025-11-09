Kreisliga A-Kompakt: SV Eisenbach hat nach langem Warten Spielglück

Das Tabellenschlusslicht der Fußball-Kreisliga A, Staffel II, gewinnt gegen die SG Kirchen-Hausen. Auch der SV Ewattingen jubelt wichtige über Punkte im Abstiegskampf. Alle weiteren Spiele gibt es im BZ-Plus-Artikel.

SG Unadingen/Dittishausen – SV Grafenhausen 5:1 (2:1). Florian Haselbacher schoss Grafenhausen bereits nach 22 Sekunden in Führung. Die Gastgeber fanden erst allmählich in die Partie. Johannes Müller traf in der 22. Minute zum Ausgleich. Vor der Pause netzte Robin Wolf zum 2:1 ein. In der zweiten Halbzeit waren die Kicker aus Unadingen und Dittishausen überlegen. Die Gasgeber gewannen die Zweikämpfe und schossen auch die nötigen Tore. Tobias Wolf, Simon Straub und Andreas Wolf trafen ins Schwarze. SV-Akteur Marvin Gatti sah in der Nachspielzeit überflüssigerweise auch noch Gelb-Rot.