Kreisliga A-Kompakt: SG Unadingen/Dittishausen überrascht weiter

Was ist nur mit dem SV Ewattingen los? Nach dem Auftaktsieg gegen die SG-Kirchen-Hausen setzt es nur noch Niederlagen. Auch beim 4:7 gegen den FC Bräunlingen zeigt sich vor allem die Defensive offen wie ein Scheunentor.

SG St. Märgen/St. Peter – SG Kirchen-Hausen 0:1 (0:1). Der Platz in St. Märgen war nur schwer zu bespielen. Die Gäste besaßen die besseren Tormöglichkeiten. Nach einem langen Einwurf verlängerte Elias Stihl den Ball, und Patrick Messmer traf ins Schwarze (35.). In der zweiten Halbzeit versäumten es die Kicker aus Kirchen-Hausen, das Ergebnis zu erhöhen. Dies hätte sich beinahe gerächt, in der 90. Minute kam die SG St. Märgen/St. Peter zu einer Riesenausgleichsmöglichkeit, Torwart Fabian Stihl hielt aber den Sieg fest. "Auf diesem brutalen Acker war es praktisch unmöglich, Fußball zu spielen. Wir hatten aber ein Chancenplus, der Sieg ging in Ordnung", befand der Trainer der SG Kirchen-Hausen, Berkay Cakici.





Tor: 0:1 Messmer (35.). SR: Joachim Hahne. ZS: 120.