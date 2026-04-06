Kreisliga A-Kompakt: Große Fair-Play-Geste des FC Bräunlingen

Der FC Bräunlingen lässt die SG Unadingen-Dittishausen ein Tor ohne Gegenwehr erzielen, nachdem sich deren Torhüter in einer Szene zuvor verletzt hat. Spitzenreiter Hölzlebruck steht in der Fußball-Kreisliga-A weiter an der Spitze. Alle Infos zu allen Spielen gibt es im BZ-Plus-Artikel.
Die SG Riedböhringen/Fützen bezwingt den SV Ewattingen mit 4:1 und bleibt dem Tabellenführer auf den Fersen. Dagegen verliert der SV Grafenhausen als Dritter bei der SG St. Märgen/St. Peter mit 2:4.
SG Riedböhringen/Fützen – SV Ewattingen 4:1 (2:0). Nach einer halben Stunde schoss Yunus Celik die Einheimischen in Front. In der 46. Minute netzte Jens Dziubale zum 2:0 ein. In der 68. Minute erhielt Ewattingen einen Elfmeter. Den vermochte Torjäger Moritz Baumgärtner zu verwandeln. In der 75. Minute glückte den Einheimischen durch Nils Hewer das 3:1. Fünf Minuten vor Schluss traf erneut Hewer zum 4:1-Endstand. SVE-Trainer Arvin Davitian: "Riedböhringen/Fützen ist eine Spitzenmannschaft. In diesem Stile haben sie ihre Tore geschossen, wir nicht. Nur 85 Minute gut zu verteidigen, reicht in der Liga nicht."
Tore: 1:0 Celik (30.), 2:0 Dziubale (46.), 2:1 Baumgärtner (68.), 3:1 Hewer (75.), 4:1 Hewer (85.). SR: Patrick Nehlich. ZS: 90.