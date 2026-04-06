Kreisliga A-Kompakt: Große Fair-Play-Geste des FC Bräunlingen Spitzenreiter Hölzlebruck steht in der Fußball-Kreisliga-A weiter an der Spitze. von Heinz Wittmann (BZ) · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Titisees Spielertrainer Raphael Klein (rechts) geht in den Zweikampf gegen Anis Mujcin (SG Lenzkirch-Saig). – Foto: Wolfgang Scheu

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Der FC Bräunlingen lässt die SG Unadingen-Dittishausen ein Tor ohne Gegenwehr erzielen, nachdem sich deren Torhüter in einer Szene zuvor verletzt hat. Spitzenreiter Hölzlebruck steht in der Fußball-Kreisliga-A weiter an der Spitze. Alle Infos zu allen Spielen gibt es im BZ-Plus-Artikel.

Die SG Riedböhringen/Fützen bezwingt den SV Ewattingen mit 4:1 und bleibt dem Tabellenführer auf den Fersen. Dagegen verliert der SV Grafenhausen als Dritter bei der SG St. Märgen/St. Peter mit 2:4.