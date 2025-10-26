Kreisliga A-Kompakt: Der SV Titisee gibt die Rote Laterne ab

Gut wenn man einen Waldvogel hat: Sowohl der SV Hölzlebruck als auch die SG St. Märgen/St. Peter setzten sich durch einen späten Waldvogel-Treffer mit 3:2 durch. Beim 3:2 des Tabellenführers aus Hölzlebruck bei der SG Unadingen/Dittishausen erzielte Marcel Waldvogel das Siegtor in der 92. Minute. Philip Waldvogel traf beim 3.2 der SG St. Märgen/St. Peter in Blumberg unwesentlich früher entscheidend (89.).

SG Unadingen/Dittishausen – SV Hölzlebruck 2:3 (1:1). Der SV Hölzlebruck ging in der ebenso rassigen wie auseglichenen Partie in der 29. Minute durch Michael Schübel in Führung. Den Kickern aus Unadingen und Dittishausen gelang in der 37. Minute durch Johannes Müller der Ausgleich. Gleich nach dem Seitenwechsel brachte Taras Anjievschi Hölzlebruck aber wieder in Führung. In der 62. Minute bekamen die Gastgeber einen Elfmeter zugesprochen. Tobias Wolf behielt vom Punkt aus die Nerven und glich aus. In der Nachspielzeit gelang jedoch Marcel Waldvogel das glückliche Siegtor für den SV Hölzlebruck. "Einen Punkt hätten wir verdient gehabt", ärgerte sich SG-Trainer Javi Invernot.

Tore: 0:1 Schübel (29.), 1:1 Müller (37.), 1:2 Anjievschi (50.), 2:2 Tobias Wolf (62.), 2:3 Waldvogel (90.+2). Schiedsrichter: Gürel Celiktas. Zuschauer: 150.