Kreisliga A-Kompakt: Der SV Titisee gerät böse unter die Räder

SV Ewattingen – TuS Blumberg 0:1 (0:0). Nachdem der SVE in den beiden Pflichtspielen zuvor insgesamt 14 Gegentore bekommen hatte, hatte Trainer Arvin Davitian seine Mannen deutlich defensiver eingestellt. Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Beide Teams konnten sich gute Tormöglichkeiten erarbeiten, die Keeper waren aber jeweils auf dem Posten. Blumberg hatte nach dem Seitenwechsel zunächst etwas mehr Spielanteile. In der 70. Minute besaß aber Ewattingen die Riesenchance auf das 1:0, der eingewechselte Mario Meßmer köpfte jedoch nur an den Pfosten. Im Gegenzug machten es die Gäste besser, Goalgetter Fabian Bodenseh traf zum 0:1. Bis zum Schlusspfiff gab es noch die ein oder andere kritische Situation für Blumberg zu überstehen. Dann konnte der TuS aber jubeln.



Trainer Frank Berrer: "Wir haben heute etwas an der Glücksschraube gedreht. Ewattingen hätte in Führung gehen können. Wobei wir die zweite Halbzeit dann schon bestimmt haben." Der Ewattinger Coach Davitian: "Wir sind mit dieser Leistung auf dem richtigen Weg. Wir wollten nicht mehr so offen sein, das ist uns gelungen. Torchancen waren einige für uns da. Schade, ein Punkt war für uns absolut drin."





Tore: 0:1 Bodenseh (71.). SR: Peter Becker. ZS: 150.