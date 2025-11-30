Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marcel Waldvogel fährt mit dem SV Hölzlebruck einen ungefährdeten Sieg gegen Pfohren ein. – Foto: Wolfgang Scheu
Kreisliga A kompakt: Der SV Hölzlebruck überwintert auf Rang eins
Die SG Riedböhringen/Fützen und die SG Lenzkirch-Saig spielen 4:4.
Zwei Spiele finden in der Fußball-Kreisliga A, Staffel II, trotz widriger Bedingungen statt. Dabei kanzelt Hölzlebruck den FC Pfohren mit 6:0 ab. Die SG Riedböhringen/Fützen und die SG Lenzkirch-Saig spielen 4:4. Alles Weitere gibt es im BZ-Plus-Artikel.
SV Hölzlebruck – FC Pfohren 6:0 (3:0). Tabellenführer Hölzlebruck fertigte den FC Pfohren am Sonntag gnadenlos ab. Michael Schübel traf nach zehn Minuten zum 1:0. Eugen Baibarak markierte in der 15. Minute das 2:0. Felix Schübel war in der 44. Minute erfolgreich. Für das 4:0 war Marcel Waldvogel in der 51. Minute verantwortlich. Baibarak erzielte in der 70. Minute das 5:0. Er war es auch, der in 86. Minute zum Endstand traf. SV-Trainer Pino Curia: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, waren von der ersten Minute an dominant. Wir hätten viel höher gewinnen können."
Tore: 1:0 Michael Schübel (10.), 2:0 Baibarak (15.), 3:0 Felix Schübel (44.), 4:0 Waldvogel (51.), 5:0 Baibarak (70.), 6:0 Baibarak (86.). SR: Tony Gampp. ZS: 150.