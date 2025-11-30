Kreisliga A kompakt: Der SV Hölzlebruck überwintert auf Rang eins

Zwei Spiele finden in der Fußball-Kreisliga A, Staffel II, trotz widriger Bedingungen statt. Dabei kanzelt Hölzlebruck den FC Pfohren mit 6:0 ab. Die SG Riedböhringen/Fützen und die SG Lenzkirch-Saig spielen 4:4. Alles Weitere gibt es im BZ-Plus-Artikel.

SV Hölzlebruck – FC Pfohren 6:0 (3:0). Tabellenführer Hölzlebruck fertigte den FC Pfohren am Sonntag gnadenlos ab. Michael Schübel traf nach zehn Minuten zum 1:0. Eugen Baibarak markierte in der 15. Minute das 2:0. Felix Schübel war in der 44. Minute erfolgreich. Für das 4:0 war Marcel Waldvogel in der 51. Minute verantwortlich. Baibarak erzielte in der 70. Minute das 5:0. Er war es auch, der in 86. Minute zum Endstand traf. SV-Trainer Pino Curia: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, waren von der ersten Minute an dominant. Wir hätten viel höher gewinnen können."

Tore: 1:0 Michael Schübel (10.), 2:0 Baibarak (15.), 3:0 Felix Schübel (44.), 4:0 Waldvogel (51.), 5:0 Baibarak (70.), 6:0 Baibarak (86.). SR: Tony Gampp. ZS: 150.