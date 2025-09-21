Kreisliga A-Kompakt: Der SV Hinterzarten marschiert weiter

Der HSV gewinnt in der Fußball-Bezirksliga das Topspiel gegen den FC Löffingen mit 4:1. Auch der FC Gutmadingen und der FC Furtwangen lassen nichts anbrennen und fahren jeweils den fünften Sieg im fünften Spiel ein.

Langsam trennt sich die Spreu vom Weizen in der Bezirksliga. An der Tabellenspitze steht ein Trio, das noch ungeschlagen ist. Am anderen Ende scheint der freie Fall der DJK Donaueschingen weiterzugehen.

FC Gutmadingen – SG Dauchingen/Weilersbach 5:1 (1:1). Nichts wurde es mit dem von SG-Kapitän Philipp Junge erhofften Punktgewinn für Dauchingen/Weilersbach. Dafür war Spitzenreiter Gutmadingen zu stark und die Gäste zu schwach. Manuel Huber köpfte in der 19. Spielminute zum 1:0 ein. Immerhin, Tom Zepf vermochte in der 30. Minute in Folge eines Eckballs auszugleichen. Nach dem Seitenwechsel wurden die Einheimischen dominant. Florian Vöckt (50.) und erneut Huber (54.) gelang ein wichtiger Doppelschlag. In der 70. Minute bekam Gutmadingen einen Foulelfmeter. Huber behielt vom Punkt die Nerven. In der 76. Minute lochte Ali Karaki zum Endstand ein.





Tore: 1:0 Huber (19.), 1:1 Zepf (30.), 2:1 Vöckt (50.), 3:1 Huber (54.), 4:1 Huber (70. per Elfmeter), 5:1 Karaki (76.). SR: Marcel Haberbosch. ZS: 200.