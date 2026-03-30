Kreisliga A-Kompakt: Der SV Grafenhausen bleibt souverän

Die Fußballer des SV grafenhausen durften sich über einen weiteren Heimerfolg freuen. – Foto: Wolfgang Scheu

Drei Partien in der Fußball-Kreisliga A wurden aufgrund unbespielbarer Plätze erst gar nicht angepfiffen. In Grafenhausen wurde gespielt, mit gutem Ende für die Gastgeber.

SV TuS Immendingen – SG Riedböhringen/Fützen 0:1 (0:0). Die Immendinger wollten nach ihrem 5:2-Sieg in Lenzkirch-Saig im Verfolgerduell gegen den Tabellenzweiten nachlegen. In der 73. Minute markierte Nils Hewer das goldene Tor. Der Immendinger Trainer Karlheinz Krause sagte: "Es war ein typisches 0:0-Spiel. Es war klar, derjenige der den ersten groben Schnitzer machen würde, würde verlieren. Das waren wir leider mit einem Abwehrfehler." Die Infos zu allen Spielen gibt es im BZ-Plus-Artikel.