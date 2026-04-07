Kreisliga A-Kompakt: Bodenseh trifft gleich vier Mal für Blumberg

Tim Rüdiger sorgte einmal mehr für die Führung der SG Lenzkirch-Saig – Foto: Wolfgang Scheu

SG Kirchen-Hausen – SV Ewattingen 1:1 (1:0). Die Gäste hatte am Karsamstag bei Riedböhringen/Fützen 1:4 verloren, während die Gastgeber zeitgleich in Pfohren mit 1:0 siegten. Die SG Kirchen-Hausen ging also mit Rückenwind in die Begegnung. Ewattingen startete dennoch gut, brachte den Ball aber nicht über die Torlinie. Anders die SG Kirchen-Hausen, die in der 29. Minute durch Patrick Messmer in Front ging. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste noch stärker. Es blieb spannend. In der Schlussphase wurde es hektisch. In der 93. Minute bekam Ewattingen einen Elfmeter zugesprochen. Moritz Baumgärtner behielt vom Punkt die Nerven, es hieß 1:1. In der 96. Minute gab es auch für Kirchen-Hausen einen Elfer, den die Gastgeber durch Elias Stihl aber verschossen. SVE-Trainer Arvin Davitian befand: "In der zweiten Halbzeit waren wir die aktivere Mannschaft, das Unentschieden war hochverdient." Alle Infos zu allen Spielen im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Messmer (29.), 1:1 Baumgärtner (93., per Elfmeter). SR: Benedikt Fleig. ZS: 100.