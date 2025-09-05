Kreisliga A Köln: Zweiter Spieltag bringt erste Standortbestimmungen

Aufsteiger Bürrig musste beim 0:5 in Blau-Weiß Lehrgeld zahlen. Nun kommt Casa de España, das mit einem klaren 4:0 gegen Kalk Rang fünf belegt. Trainer Manuel Sanchez fordert erneut höchste Konzentration: „Trotz einer durchwachsenen Vorbereitung gelang am letzten Sonntag ein deutlicher Heimsieg gegen Borussia Kalk. Die Freude über die ersten wichtigen drei Punkte in der neuen Saison war bei allen Beteiligten deutlich zu sehen. Am Sonntag steht dann das erste Auswärtsspiel gegen Bürrig in Leverkusen an. Da die Tabellensituation zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nicht aussagekräftig ist, müssen wir mit der gleichen Energie und dem erforderlichen Einsatz ins Spiel gehen. Dann hoffen wir, dass wir eine ähnliche Leistung wie gegen Borussia Kalk abrufen können. Es ist wichtig, positiv in die noch lange Saison zu starten. Jeder Punkt zählt.“

„Wir müssen Gutmachung betreiben“

Borussia Kalk steht nach dem 0:4 gegen Casa de España unter Zugzwang. DJK Südwest II geht als starker Aufsteiger (5:1 gegen Adler) mit breiter Brust ins Duell. Trainer André Otten von Kalk sagt:

„Ja, für den kommenden Sonntag ist klar, dass wir jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen nach einem misslungenen Auftakt, wo wir in allen Belangen versagt haben, wo wir nichts von dem, was wir uns vorgenommen haben und das, was wir in der Vorbereitung gezeigt haben, auf die Platte gestellt haben. Klar ist, wir spielen zu Hause gegen Südwest, einen sehr, sehr unangenehmen, starken Aufsteiger, die auch gezeigt haben im ersten Spiel, dass sie durchaus in der Lage sind, in der Liga gegen jede Mannschaft zu bestehen, weil der Gegner, den sie hatten, war definitiv kein Fallobst letzte Woche, sondern eine Mannschaft, die man eigentlich schon in den oberen Regionen sieht. Und ja, wir müssen uns gut auf das Spiel vorbereiten. Wir spielen zu Hause und wenn man zu Hause spielt, sollte man immer das Ziel haben, die drei Punkte bei sich zu behalten. Wir wollen wieder Gutmachung auf jeden Fall betreiben und sind motiviert, die ersten drei Punkte in dieser Saison zu holen.“