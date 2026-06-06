 2026-06-03T09:07:03.210Z

Ligavorschau

Kreisliga A Köln vor dem letzten Spieltag der Saison 2025/26

Meisterfrage entschieden, Abstiegskampf offen: Der letzte Akt einer turbulenten Saison.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Schmidt

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Kreisliga A Köln
West Köln
Lindenthal II
Pesch II
Dellbrück

Der SC Köln Weiler-Volkhoven geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag und hat den Aufstieg bereits in der eigenen Hand. Dahinter sind die Plätze weitgehend bezogen, während im Tabellenkeller noch mehrere Mannschaften um den Klassenerhalt bangen. Zum Saisonabschluss versprechen die acht Begegnungen noch einmal Spannung, Prestige und richtungsweisende Entscheidungen.

Meister vor der Ziellinie

Der Spitzenreiter empfängt den Tabellenvierten mit der großen Chance, die Saison endgültig zu vergolden. Weiler-Volkhoven gewann das Hinspiel in Poll zwar nicht, präsentierte sich zuletzt jedoch in beeindruckender Verfassung. Die Gäste haben keine realistische Möglichkeit mehr, in die Aufstiegsfrage einzugreifen, wollen aber ihre starke Saison bestätigen. Für den Ligaprimus spricht die beste Offensive und die mit Abstand stabilste Defensive der Liga.

Morgen, 15:00 Uhr
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
15:00

Kampf um den Klassenerhalt

Die DJK Südwest Köln II möchte ihre starke Saison mit Platz drei abschließen. Gegen den Tabellenfünfzehnten spricht neben der Tabellensituation auch die aktuelle Form für die Gastgeber. Bosna hat zwar zuletzt mit dem spektakulären 5:4 gegen Casa de Espana aufhorchen lassen, kämpft aber weiterhin um den Klassenerhalt. Das klare 8:1 gegen FC Pesch II vor wenigen Wochen zeigt, welches Offensivpotenzial die DJK entwickeln kann.

Morgen, 17:30 Uhr
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
Bosna Köln
Bosna KölnBosna
17:30

Duell im gesicherten Mittelfeld

Beide Mannschaften können den letzten Spieltag ohne existenziellen Druck angehen. Kalk reist als Tabellenfünfter zum Siebten und gewann das Hinspiel mit 3:0. Während die Gastgeber ihre starke Entwicklung als Aufsteiger unterstreichen möchten, geht es für Kalk darum, die Saison möglichst auf Rang fünf zu beenden. Die Begegnung verspricht aufgrund der offensiven Spielweise beider Teams einige Tore.

Morgen, 13:00 Uhr
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß II
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
13:00

Weitere Spiele am letzten Spieltag:

Morgen, 15:30 Uhr
FC Pesch
FC PeschPesch II
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
15:30

Morgen, 13:15 Uhr
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
13:15live

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal II
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
TuS 1887 Roland Bürrig
TuS 1887 Roland BürrigTuS Bürrig
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
15:30