Kreisliga A Köln vor dem letzten Spieltag der Saison 2025/26

Der SC Köln Weiler-Volkhoven geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag und hat den Aufstieg bereits in der eigenen Hand. Dahinter sind die Plätze weitgehend bezogen, während im Tabellenkeller noch mehrere Mannschaften um den Klassenerhalt bangen. Zum Saisonabschluss versprechen die acht Begegnungen noch einmal Spannung, Prestige und richtungsweisende Entscheidungen.
Meister vor der Ziellinie
Der Spitzenreiter empfängt den Tabellenvierten mit der großen Chance, die Saison endgültig zu vergolden. Weiler-Volkhoven gewann das Hinspiel in Poll zwar nicht, präsentierte sich zuletzt jedoch in beeindruckender Verfassung. Die Gäste haben keine realistische Möglichkeit mehr, in die Aufstiegsfrage einzugreifen, wollen aber ihre starke Saison bestätigen. Für den Ligaprimus spricht die beste Offensive und die mit Abstand stabilste Defensive der Liga.
Kampf um den Klassenerhalt
Die DJK Südwest Köln II möchte ihre starke Saison mit Platz drei abschließen. Gegen den Tabellenfünfzehnten spricht neben der Tabellensituation auch die aktuelle Form für die Gastgeber. Bosna hat zwar zuletzt mit dem spektakulären 5:4 gegen Casa de Espana aufhorchen lassen, kämpft aber weiterhin um den Klassenerhalt. Das klare 8:1 gegen FC Pesch II vor wenigen Wochen zeigt, welches Offensivpotenzial die DJK entwickeln kann.
Duell im gesicherten Mittelfeld
Beide Mannschaften können den letzten Spieltag ohne existenziellen Druck angehen. Kalk reist als Tabellenfünfter zum Siebten und gewann das Hinspiel mit 3:0. Während die Gastgeber ihre starke Entwicklung als Aufsteiger unterstreichen möchten, geht es für Kalk darum, die Saison möglichst auf Rang fünf zu beenden. Die Begegnung verspricht aufgrund der offensiven Spielweise beider Teams einige Tore.
Weitere Spiele am letzten Spieltag: