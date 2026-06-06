Kreisliga A Köln vor dem letzten Spieltag der Saison 2025/26 Meisterfrage entschieden, Abstiegskampf offen: Der letzte Akt einer turbulenten Saison. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Schmidt

Der SC Köln Weiler-Volkhoven geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag und hat den Aufstieg bereits in der eigenen Hand. Dahinter sind die Plätze weitgehend bezogen, während im Tabellenkeller noch mehrere Mannschaften um den Klassenerhalt bangen. Zum Saisonabschluss versprechen die acht Begegnungen noch einmal Spannung, Prestige und richtungsweisende Entscheidungen.

Meister vor der Ziellinie Der Spitzenreiter empfängt den Tabellenvierten mit der großen Chance, die Saison endgültig zu vergolden. Weiler-Volkhoven gewann das Hinspiel in Poll zwar nicht, präsentierte sich zuletzt jedoch in beeindruckender Verfassung. Die Gäste haben keine realistische Möglichkeit mehr, in die Aufstiegsfrage einzugreifen, wollen aber ihre starke Saison bestätigen. Für den Ligaprimus spricht die beste Offensive und die mit Abstand stabilste Defensive der Liga.

Kampf um den Klassenerhalt

Die DJK Südwest Köln II möchte ihre starke Saison mit Platz drei abschließen. Gegen den Tabellenfünfzehnten spricht neben der Tabellensituation auch die aktuelle Form für die Gastgeber. Bosna hat zwar zuletzt mit dem spektakulären 5:4 gegen Casa de Espana aufhorchen lassen, kämpft aber weiterhin um den Klassenerhalt. Das klare 8:1 gegen FC Pesch II vor wenigen Wochen zeigt, welches Offensivpotenzial die DJK entwickeln kann.

Morgen, 17:30 Uhr DJK Südwest Köln DJK Südwest II Bosna Köln Bosna 17:30 PUSH