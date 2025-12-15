Kreisliga A Köln: Favoritensturz zum Hinrundenende

Der 15. Spieltag der Kreisliga A Köln markiert das Ende der Hinrunde und brachte vor allem an der Spitze Bewegung. Tabellenführer Weiler-Volkhoven kassierte erste Niederlage, während Verfolger Poll ein Ausrufezeichen setzte. Im Tabellenkeller blieb vieles offen, im Mittelfeld herrscht weiter große Dichte.
Poll stoppt den Spitzenreiter
Der Tabellenzweite aus Poll fügte dem Spitzenreiter Weiler-Volkhoven beim 3:2 die erste Saisonniederlage seit Anfang September zu. Weiler bleibt mit 40 Punkten Tabellenführer, Poll verkürzt den Rückstand auf sieben Zähler. Poll bestätigte damit seine starke Hinrunde und verabschiedet sich als erster Verfolger in die Winterpause.
VfL Rheingold Köln-Poll 1912 – SC Köln Weiler Volkhoven 1948 3:2
VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Robin Spiegel, Abderahman Ladouali, Simon Schmischke, Jan Bruns, Jonas Droop, Marco Selbach, Marco Hentschel, Julien Gromann (86. Bleron Syla), Ilhan Gündogan (78. Oliver Awale), Karol Dziadek, Marvin Liebschner
SC Köln Weiler Volkhoven 1948:
Tore: 1:0 Marvin Liebschner (60.), 1:1 (78.), 1:2 (85.), 2:2 Karol Dziadek (90.), 3:2 Jonas Droop (90.+2)
Kalk gewinnt Verfolgerduell
Borussia Kalk entschied das direkte Duell gegen Aufsteiger Blau-Weiß II klar für sich. Mit nun ebenfalls 24 Punkten zieht Kalk an den Gästen vorbei auf Rang sechs. Blau-Weiß rutscht mit 23 Punkten auf Platz sieben ab. Die Gastgeber überzeugten vor allem mit Effizienz vor dem Tor.
SC Borussia Köln-Kalk 05 – SC Blau-Weiß 06 Köln II 3:0
SC Borussia Köln-Kalk 05: Beytullah Akduman, Burak Canli, Halil Bayraktar, Michael-Mensah Oteng-Appiah (76. Albin Hoti), Vincent Maximilian Hafner (90. Patrick Elert), Jimmy Mbiyavanga, Burak Akduman (89. Adriano Langheinrich), Christian Mohr (87. Can Prange), Kennedy Loritz, Yaya Issa Kone (90. Alkan Dinler), Cemal Kaldirim
SC Blau-Weiß 06 Köln II: Patrick Ulrich, Christian Baur, Sebastian Häder (80. Henrik Sell), Jeremy Kuck, Mika Weber (61. Peter Höh), Nils Bornmann, Nys Erichsen, Steffen Cramer (70. Maximilian Schlinkert), René Ulbrych, Martin Fritz Breil (83. Felipe Borges Campos), Niklas Hauck (61. Christian Becker)
Tore: 1:0 Yaya Issa Kone (32.), 2:0 Burak Akduman (61.), 3:0 Cemal Kaldirim (73.)
Casa Espana verschafft sich Luft
Casa Espana feierte einen wichtigen Auswärtssieg und klettert mit 19 Punkten auf Rang neun. Dellbrück bleibt mit 14 Zählern auf Platz zwölf und damit in akuter Abstiegsgefahr. Die Gäste drehten das Spiel nach frühem Rückstand konsequent. Offensiv bestätigte Casa Espana seine Torstärke.
SV Adler Dellbrück – Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 1:4
SV Adler Dellbrück: Nils Christian Wieland, Mirko Rümenapp, Mark Depta (46. Maurice Bengsch), Frederic Studen, Fabian Studen, Silas Tobias Mitze, Jannis Benjamin Soriano-Eupen (74. Umut Türker), Sven Zöller (64. Björn Müller), Felix Eich (64. Philipp Lück), Florian Semmler (74. Jan Philip Luther), Jan Luca Deutz
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967: Arwin Toutianoush, Sander Wenzel (61. Leonard Hamann), Moritz Breucker (80. Alessandro Tallarico Alves), Robert Schneider, Linus Ott, Theo Maiworm, Luca Öztekin (46. Paul Lukas Feifel), Maximilian Klemp, Marlon Javier Zambrano Loor (72. Jakob Lothspeich), Tillmann Tröster (57. Mathis Büchter), Jona Schulze
Tore: 1:0 Sander Wenzel (17. Eigentor), 1:1 Jona Schulze (33.), 1:2 Jona Schulze (36.), 1:3 Paul Lukas Feifel (56.), 1:4 Marlon Javier Zambrano Loor (71.)
