Kreisliga A Köln: Favoritensturz zum Hinrundenende

Der 15. Spieltag der Kreisliga A Köln markiert das Ende der Hinrunde und brachte vor allem an der Spitze Bewegung. Tabellenführer Weiler-Volkhoven kassierte erste Niederlage, während Verfolger Poll ein Ausrufezeichen setzte. Im Tabellenkeller blieb vieles offen, im Mittelfeld herrscht weiter große Dichte.

Poll stoppt den Spitzenreiter Der Tabellenzweite aus Poll fügte dem Spitzenreiter Weiler-Volkhoven beim 3:2 die erste Saisonniederlage seit Anfang September zu. Weiler bleibt mit 40 Punkten Tabellenführer, Poll verkürzt den Rückstand auf sieben Zähler. Poll bestätigte damit seine starke Hinrunde und verabschiedet sich als erster Verfolger in die Winterpause.

VfL Rheingold Köln-Poll 1912 – SC Köln Weiler Volkhoven 1948 3:2

VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Robin Spiegel, Abderahman Ladouali, Simon Schmischke, Jan Bruns, Jonas Droop, Marco Selbach, Marco Hentschel, Julien Gromann (86. Bleron Syla), Ilhan Gündogan (78. Oliver Awale), Karol Dziadek, Marvin Liebschner

SC Köln Weiler Volkhoven 1948:

Tore: 1:0 Marvin Liebschner (60.), 1:1 (78.), 1:2 (85.), 2:2 Karol Dziadek (90.), 3:2 Jonas Droop (90.+2)

Kalk gewinnt Verfolgerduell Borussia Kalk entschied das direkte Duell gegen Aufsteiger Blau-Weiß II klar für sich. Mit nun ebenfalls 24 Punkten zieht Kalk an den Gästen vorbei auf Rang sechs. Blau-Weiß rutscht mit 23 Punkten auf Platz sieben ab. Die Gastgeber überzeugten vor allem mit Effizienz vor dem Tor.