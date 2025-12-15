 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
– Foto: Yannik Selbach

Kreisliga A Köln: Favoritensturz zum Hinrundenende

Poll schlägt den Spitzenreiter, Weiler bleibt dennoch Erster – ein Spieltag mit klaren Linien.

Der 15. Spieltag der Kreisliga A Köln markiert das Ende der Hinrunde und brachte vor allem an der Spitze Bewegung. Tabellenführer Weiler-Volkhoven kassierte erste Niederlage, während Verfolger Poll ein Ausrufezeichen setzte. Im Tabellenkeller blieb vieles offen, im Mittelfeld herrscht weiter große Dichte.

Poll stoppt den Spitzenreiter

Der Tabellenzweite aus Poll fügte dem Spitzenreiter Weiler-Volkhoven beim 3:2 die erste Saisonniederlage seit Anfang September zu. Weiler bleibt mit 40 Punkten Tabellenführer, Poll verkürzt den Rückstand auf sieben Zähler. Poll bestätigte damit seine starke Hinrunde und verabschiedet sich als erster Verfolger in die Winterpause.

Gestern, 15:15 Uhr
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
3
2
Abpfiff

VfL Rheingold Köln-Poll 1912 – SC Köln Weiler Volkhoven 1948 3:2
VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Robin Spiegel, Abderahman Ladouali, Simon Schmischke, Jan Bruns, Jonas Droop, Marco Selbach, Marco Hentschel, Julien Gromann (86. Bleron Syla), Ilhan Gündogan (78. Oliver Awale), Karol Dziadek, Marvin Liebschner
SC Köln Weiler Volkhoven 1948:
Tore: 1:0 Marvin Liebschner (60.), 1:1 (78.), 1:2 (85.), 2:2 Karol Dziadek (90.), 3:2 Jonas Droop (90.+2)

Kalk gewinnt Verfolgerduell

Borussia Kalk entschied das direkte Duell gegen Aufsteiger Blau-Weiß II klar für sich. Mit nun ebenfalls 24 Punkten zieht Kalk an den Gästen vorbei auf Rang sechs. Blau-Weiß rutscht mit 23 Punkten auf Platz sieben ab. Die Gastgeber überzeugten vor allem mit Effizienz vor dem Tor.

Gestern, 14:45 Uhr
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß II
3
0
Abpfiff

SC Borussia Köln-Kalk 05 – SC Blau-Weiß 06 Köln II 3:0
SC Borussia Köln-Kalk 05: Beytullah Akduman, Burak Canli, Halil Bayraktar, Michael-Mensah Oteng-Appiah (76. Albin Hoti), Vincent Maximilian Hafner (90. Patrick Elert), Jimmy Mbiyavanga, Burak Akduman (89. Adriano Langheinrich), Christian Mohr (87. Can Prange), Kennedy Loritz, Yaya Issa Kone (90. Alkan Dinler), Cemal Kaldirim
SC Blau-Weiß 06 Köln II: Patrick Ulrich, Christian Baur, Sebastian Häder (80. Henrik Sell), Jeremy Kuck, Mika Weber (61. Peter Höh), Nils Bornmann, Nys Erichsen, Steffen Cramer (70. Maximilian Schlinkert), René Ulbrych, Martin Fritz Breil (83. Felipe Borges Campos), Niklas Hauck (61. Christian Becker)
Tore: 1:0 Yaya Issa Kone (32.), 2:0 Burak Akduman (61.), 3:0 Cemal Kaldirim (73.)

Casa Espana verschafft sich Luft

Casa Espana feierte einen wichtigen Auswärtssieg und klettert mit 19 Punkten auf Rang neun. Dellbrück bleibt mit 14 Zählern auf Platz zwölf und damit in akuter Abstiegsgefahr. Die Gäste drehten das Spiel nach frühem Rückstand konsequent. Offensiv bestätigte Casa Espana seine Torstärke.

Gestern, 15:30 Uhr
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
1
4
Abpfiff
+Video

SV Adler Dellbrück – Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 1:4
SV Adler Dellbrück: Nils Christian Wieland, Mirko Rümenapp, Mark Depta (46. Maurice Bengsch), Frederic Studen, Fabian Studen, Silas Tobias Mitze, Jannis Benjamin Soriano-Eupen (74. Umut Türker), Sven Zöller (64. Björn Müller), Felix Eich (64. Philipp Lück), Florian Semmler (74. Jan Philip Luther), Jan Luca Deutz
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967: Arwin Toutianoush, Sander Wenzel (61. Leonard Hamann), Moritz Breucker (80. Alessandro Tallarico Alves), Robert Schneider, Linus Ott, Theo Maiworm, Luca Öztekin (46. Paul Lukas Feifel), Maximilian Klemp, Marlon Javier Zambrano Loor (72. Jakob Lothspeich), Tillmann Tröster (57. Mathis Büchter), Jona Schulze
Tore: 1:0 Sander Wenzel (17. Eigentor), 1:1 Jona Schulze (33.), 1:2 Jona Schulze (36.), 1:3 Paul Lukas Feifel (56.), 1:4 Marlon Javier Zambrano Loor (71.)

Weitere Ergebnisse des Spieltags:

Gestern, 13:00 Uhr
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal II
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
3
3
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
TuS 1887 Roland Bürrig
TuS 1887 Roland BürrigTuS Bürrig
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
2
4
Abpfiff

Gestern, 14:45 Uhr
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
FC Pesch
FC PeschPesch II
0
0
Abpfiff

Gestern, 14:45 Uhr
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
3
3
Abpfiff

Gestern, 17:30 Uhr
Bosna Köln
Bosna KölnBosna
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
2
2
Abpfiff

Jessica-Arantxa Offermann RevèsAutor