Kreisliga A Köln: Aufsteiger, Ambitionen und Derbys zum Start

– Foto: Lukas Hemelt

Am Sonntag startet die Kreisliga A Köln in die Spielzeit 2025/26 mit den ersten acht Begegnungen.

„Die drei Punkte sollen zuhause bleiben“ Mit einem Duell zweier ambitionierter Teams startet Blau-Weiß 06 II. Trainer Daniel Hubert betont die Vorfreude: „Wir freuen uns sehr drauf, am Wochenende in die Meisterschaft zu starten. Die Vorbereitung ist gut gelaufen, war zeitweise leider von einigen Abwesenheiten geprägt, dennoch haben wir an ausgewählten Inhalten gut und gezielt arbeiten können. Mit Roland Bürrig kommt am Sonntag ein ambitionierter Aufsteiger zu uns, der von der Geschlossenheit lebt und disziplinierten, guten Fußball spielt. Trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle und Abwesenheiten werden wir bestmöglich vorbereitet in die Partie gehen und wollen die drei Punkte zuhause holen.“

Besonders spannend wird zu sehen sein, ob Bürrig seinen Teamgeist gegen den technisch starken Gastgeber ausspielen kann.