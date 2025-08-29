Kreisliga A Köln: Aufsteiger, Ambitionen und Derbys zum Start

Am Sonntag startet die Kreisliga A Köln in die Spielzeit 2025/26 mit den ersten acht Begegnungen.
„Die drei Punkte sollen zuhause bleiben“
Mit einem Duell zweier ambitionierter Teams startet Blau-Weiß 06 II. Trainer Daniel Hubert betont die Vorfreude: „Wir freuen uns sehr drauf, am Wochenende in die Meisterschaft zu starten. Die Vorbereitung ist gut gelaufen, war zeitweise leider von einigen Abwesenheiten geprägt, dennoch haben wir an ausgewählten Inhalten gut und gezielt arbeiten können. Mit Roland Bürrig kommt am Sonntag ein ambitionierter Aufsteiger zu uns, der von der Geschlossenheit lebt und disziplinierten, guten Fußball spielt. Trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle und Abwesenheiten werden wir bestmöglich vorbereitet in die Partie gehen und wollen die drei Punkte zuhause holen.“
Besonders spannend wird zu sehen sein, ob Bürrig seinen Teamgeist gegen den technisch starken Gastgeber ausspielen kann.
„Wir sind bereit fürs Derby“
Der VfL Rheingold Poll II startet mit einem Derby gegen Gremberg. Trainer Ali Bilim gibt sich kämpferisch: „Wir starten mit einem Derby gegen Gremberg direkt in die neue Saison. Uns erwartet ein schweres Spiel gegen einen Gegner, der in der vergangenen Saison als Aufsteiger einen starken Eindruck hinterlassen hat und diesen Erfolg sicher bestätigen möchte. Wir werden alles daransetzen, dagegenzuhalten. Nach der schwierigen letzten Saison hat es bei uns einen Umbruch gegeben. Zunächst geht es nun darum, dass die Jungs als Mannschaft zusammenfinden. Wir sind bereits weiter als noch vor ein paar Wochen, doch es wird sicher noch etwas Zeit brauchen, bis sich alles endgültig eingespielt hat. Jetzt gilt es vor allem, einen guten Start hinzulegen. Wir sind bereit und freuen uns auf das Derby gegen Gremberg!“
Für beide Seiten ist das Derby gleich ein erster Stimmungstest – sportlich wie emotional.
„Wir gehen als Außenseiter ins Rennen“
Bosna Köln startet mit einem schweren Auswärtsspiel in Sinnersdorf. Trainer Alessandro Puzzo erklärt die Lage offen: „Wir befinden uns im Neuaufbau. Die Vorbereitung lief sehr schleppend, da viele Spieler erst vor kurzem aus dem Urlaub gekommen sind bzw. erst nächste Woche zurückkommen. Zudem müssen sich die Neuzugänge noch integrieren und allgemein alles einspielen. Deswegen gehen wir eher als Außenseiter ins Rennen. Sobald aber alle da sind und wir mal drei bis vier Wochen alle trainieren können, haben wir ein riesiges Potenzial, das dann abzurufen gilt. Die Vorfreude auf die Saison ist groß. Der Verein zeichnet sich durch seine familiäre Atmosphäre aus und ein großes Lob gilt dem Vorstand, der wirklich in den letzten Wochen Vieles erreicht hat in puncto Infrastruktur, Ausrüstung, Neuzugänge etc.“
Für Bosna geht es in Sinnersdorf zunächst darum, in der Liga anzukommen.
Weitere Begegnungen am ersten Spieltag: