 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Der SSV Strümp will seine gute Form auch gegen Tabellennachbar Kaldenkirchen bestätigen .
Der SSV Strümp will seine gute Form auch gegen Tabellennachbar Kaldenkirchen bestätigen . – Foto: Michael Locke

Kreisliga A: Knaller-Duell in Strümp, Uerdingen will bremsen

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Am kommenden Sonntag wir der zehnte Spieltag ausgetragen: Während Ligaschlusslicht TuS Gellep in Fischeln auf Zählbares hofft, will Spitzenreiter auch gegen den VfB Uerdingen ohne Punktverlust verbleiben. In Strümp steigt derweil das Spitzenspiel, wenn der SSV Strümp den ebenfalls formstarken TSV Kaldenkirchen empfängt.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

Am Sonntag startet die zweite Hälfte der Hinrunde in der Kreisliga A Kempen & Krefeld: Mit dem Aufeinandertreffen zwischen den Tabellennachbarn SSV Strümp und TSV Kaldenkirchen kommt es zum Duell zwischen zwei der drei formstärksten Teams der Liga. Währenddessen hofft Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen auf eine Überraschung beim noch unbesiegten Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld, wohingegen in Fischeln mit Gatsgeber VfR Fischeln II und Aufsteiger TuS Gellep zwei Teams aus dem unteren Tabellendritte konkurrieren.

Jetzt in Folge 9 des Oberliga-Podcasts von FuPa Niederrhein reinhören:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

_______________

Kreisliga A Kempen & Krefeld: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Kreisliga A Kempen & Krefeld

Das ist der neunte Spieltag:

Morgen, 12:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
12:30

Morgen, 12:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
12:30

Morgen, 15:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
15:00live

Morgen, 15:15 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
15:15live

Morgen, 15:30 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
15:30

____

Das sind die nächsten Spieltage:

10. Spieltag
17.10.25 Hülser SV - Anadolu Türkspor Krefeld
17.10.25 FC Hellas Krefeld - SC Rhenania Hinsbeck
19.10.25 TuRa Brüggen II - SC Viktoria 07 Anrath
19.10.25 TSV Krefeld-Bockum II - SSV Strümp
19.10.25 TuS Gellep - SC Schiefbahn
19.10.25 TSV Kaldenkirchen - TSV Meerbusch III
19.10.25 DJK VfL Willich - SC Waldniel
19.10.25 VfB Uerdingen - SC Niederkrüchten

11. Spieltag
24.10.25 SC Niederkrüchten - Hülser SV
24.10.25 SSV Strümp - TSV Meerbusch III
24.10.25 SC Waldniel - TuS Gellep
26.10.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TuRa Brüggen II
26.10.25 TSV Krefeld-Bockum II - DJK VfL Willich
26.10.25 SC Rhenania Hinsbeck - TSV Kaldenkirchen
26.10.25 SC Viktoria 07 Anrath - VfB Uerdingen
26.10.25 Anadolu Türkspor Krefeld - FC Hellas Krefeld

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A Kempen & Krefeld

Aufrufe: 011.10.2025, 08:00 Uhr
Tom KunzeAutor