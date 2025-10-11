Kreisliga A: Knaller-Duell in Strümp, Uerdingen will bremsen

Am Sonntag startet die zweite Hälfte der Hinrunde in der Kreisliga A Kempen & Krefeld: Mit dem Aufeinandertreffen zwischen den Tabellennachbarn SSV Strümp und TSV Kaldenkirchen kommt es zum Duell zwischen zwei der drei formstärksten Teams der Liga. Währenddessen hofft Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen auf eine Überraschung beim noch unbesiegten Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld, wohingegen in Fischeln mit Gatsgeber VfR Fischeln II und Aufsteiger TuS Gellep zwei Teams aus dem unteren Tabellendritte konkurrieren.