Kreisliga A: Knaller-Duell in Strümp, Uerdingen will bremsen

Am Sonntag startet die zweite Hälfte der Hinrunde in der Kreisliga A Kempen & Krefeld: Mit dem Aufeinandertreffen zwischen den Tabellennachbarn SSV Strümp und TSV Kaldenkirchen kommt es zum Duell zwischen zwei der drei formstärksten Teams der Liga. Währenddessen hofft Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen auf eine Überraschung beim noch unbesiegten Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld, wohingegen in Fischeln mit Gatsgeber VfR Fischeln II und Aufsteiger TuS Gellep zwei Teams aus dem unteren Tabellendritte konkurrieren.
10. Spieltag
17.10.25 Hülser SV - Anadolu Türkspor Krefeld
17.10.25 FC Hellas Krefeld - SC Rhenania Hinsbeck
19.10.25 TuRa Brüggen II - SC Viktoria 07 Anrath
19.10.25 TSV Krefeld-Bockum II - SSV Strümp
19.10.25 TuS Gellep - SC Schiefbahn
19.10.25 TSV Kaldenkirchen - TSV Meerbusch III
19.10.25 DJK VfL Willich - SC Waldniel
19.10.25 VfB Uerdingen - SC Niederkrüchten
11. Spieltag
24.10.25 SC Niederkrüchten - Hülser SV
24.10.25 SSV Strümp - TSV Meerbusch III
24.10.25 SC Waldniel - TuS Gellep
26.10.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TuRa Brüggen II
26.10.25 TSV Krefeld-Bockum II - DJK VfL Willich
26.10.25 SC Rhenania Hinsbeck - TSV Kaldenkirchen
26.10.25 SC Viktoria 07 Anrath - VfB Uerdingen
26.10.25 Anadolu Türkspor Krefeld - FC Hellas Krefeld