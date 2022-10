Kreisliga A Kleve: Spitzenduo ist weiter gleichauf Kreisliga A Kleve/Geldern: SV Sevelen und Uedemer SV schaffen Erfolge.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze der Kreisliga A Kleve/Geldern geht weiter. Allerdings beträgt der Vorsprung des SV Sevelen vor dem punktgleichen Uedemer SV jetzt nur noch einen Treffer. Im Abstiegskampf sendete der SV Grieth mit einem 3:0 beim SV Walbeck ein deutliches Lebenszeichen.

Viktoria Winnekendonk – SV Veert 0:0 Viktoria Winnekendonk ging erstmals nach einem Heimspiel nicht als Sieger vom Platz, bleibt aber als einzige Mannschaft in der Liga ungeschlagen. „Wir haben nicht das umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben“, sagte Trainer Johannes Rankers. „In unserer Situation nehmen wir diesen Punkt gerne mit“, stellte sein Gegenüber Jürgen Krust fest.

TSV Weeze II – SC Auwel-Holt 0:1 (0:0) „Wir sind mit dem einzigen Ziel angereist, drei Punkte mitzunehmen. Und das haben wir erreicht. Das ist die Hauptsache“, sagte Carsten Schaap, Trainer des SC Auwel-Holt, nach dem Sieg beim Schlusslicht. Den Treffer des Tages erzielte Michael Hüpen (72.).

SV Walbeck – SV Grieth 0:3 (0:2) „Die Mannschaft hat ein Lebenszeichen von sich gegeben. Wir haben es gut gemacht und auch verdient gewonnen“, sagte der Griether Trainer Peter Franke nach dem zweiten Saisonsieg seines Teams. Gregor Akkermann (23.) und Jamie Caspers (25., 62.) trafen für den Gast. „Wir sind überhaupt nicht in die Partie gekommen. Der Gegner hat aber auch gut gespielt“, sagteder Walbecker Trainer André Birker.

SV Herongen – Uedemer SV 0:3 (0:1) „Wir haben es einfach nicht geschafft, unsere Chancen zu nutzen. Da darf man sich am Ende über eine Niederlage nicht wundern“, sagte der Heronger Spielertrainer Sebastian Tissen. Sein Gegenüber Martin Würzler war auch nicht zufrieden. „Die Hauptsache sind die drei Punkte. Viel war das von uns nicht“, so der Coach des Tabellenzweiten. Nils Krey (19.) und Tim Kerkmann (76., 83.) trafen für den Absteiger aus der Bezirksliga.

Grün-Weiß Vernum – Arminia Kapellen-Hamb 2:2 (1:1) In einer abwechslungsreichen Partie trennten sich die Mannschaften unentschieden. Paul Oymanns (2.) und Joe Kovac (67.) brachten den Gast mit 1:0 und 2:1 in Führung. Philip Stutzinger (42.) und Justin Regenhardt (80.) glichen jeweils für die Grün-Weißen aus. Der Vernumer Co-Trainer und Arminia-Coach Marcel Lemmen waren sich nach der Partie einig. „Das war ein Spektakel für die Zuschauer.“

SV Sevelen – TSV Nieukerk 2:1 (0:0) Der Gastgeber steht nach seinem Heimsieg weiter an der Tabellenspitze. Nach torlosen ersten 45 Minuten brachte Philipp Langer den SV Sevelen mit seinem 16. Saisontreffer in Führung (60.). Doch Erdi Ezer glich eine Viertelstunde später für den TSV aus. Den Siegtreffer erzielte Andreas Terhoeven in der 79. Minute.

SGE Bedburg-Hau II – SV Nütterden 2:1 (1:0) Der Aufsteiger SGE Bedburg-Hau II ging in einer guten Begegnung durch Jan Elsmann in Führung (14.). Kurz nach dem Seitenwechsel verwandelte der Nütternder Jannis Dercks einen Foulelfmeter zum Ausgleich (47.). Den Siegtreffer für den Gastgeber erzielte nach 55 Minuten Pascal Puff. Yuri Been vom SV Nütterden sah die Gelb-Rote Karte (67.).