Kreisliga A Kleve-Geldern: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

Siegfried MaterbornTrainer:
Sebastian EulZugänge:
Ben Pauls (Viktoria Goch), Jason Tänzler (1. FC Kleve), Jonas Elias Eul (1. FC Kleve), Mathis Hilgers (JSG 1. FC Kleve/Rindern II), Julian Diedenhofen (SGE Bedburg-Hau), Tim Helmus (SGE Bedburg-Hau), Christoph Gorißen (SGE Bedburg-Hau), Theo Panke (SGE Bedburg-Hau), Louis Hoenselaar (SGE Bedburg-Hau), Leon Claassen (SGE Bedburg-Hau), Gislain Ngesang (SGE Bedburg-Hau)Abgänge:
Falko Hammer (Viktoria Goch), Henning Klösters (SV Schottheide-Frasselt), Jonathan Klingbeil (DJK Grün-Weiß Appeldorn), Viktor Mast (Siegfried Materborn III), Lars Buunk (Siegfried Materborn III), Andy Kaus (Siegfried Materborn III), Justus Horstmann (Uedemer SV), Theo Panke (SV Burgsteinfurt)Sportfreunde Broekhuysen IITrainer:
Marcel ScholzZugänge:
Dawid Janiak (Sportfreunde Broekhuysen), Mats Hünnekens (Sportfreunde Broekhuysen), Tom Willems (Sportfreunde Broekhuysen), Phillip Bocksteger (Sportfreunde Broekhuysen), Sebastian Evers (Sportfreunde Broekhuysen), Dominik Richter (Sportfreunde Broekhuysen), Daniel Schwarz (Sportfreunde Broekhuysen III), Marius Brüx (Sportfreunde Broekhuysen)Abgänge:
Leon Grießbacher (Sportfreunde Broekhuysen III), Bernd Schwarz (Karriereende), Andreas Janßen (Karriereende), Nils Roosen (Karriereende), Sven Teegelbeckers (unbekannt)SG SG Kessel / Ho-Ha / Ho.-Ha.Trainer:
Thomas von KuczkowskiZugänge:
keineAbgänge:
keineSV SevelenTrainer:
Fabian-Andreas MaasZugänge:
Kryspin Kmita (JSG Sevelen/Issum), Marlon Belting (JSG Sevelen/Issum), Tristan Belting (JSG Sevelen/Issum), Lars Ruhnau (JSG Sevelen/Issum), Tim Michels (SV Issum), Jasem Aziz (JSG Sevelen/Issum), Nick Wolters (Thomasstadt Kempen), Nils Prang (JSG Sevelen/Issum)Abgänge:
Lukas Garic (Kevelaerer SV), Luca Maas (), Adriano Fröse (SV Straelen), Markus Esters (Karriereende), Dustin Ronnes (SV Alemannia Kamp), Lucas Claus (Karriereende), Julian Maas (SV Sevelen II)SV StraelenTrainer:
Thomas GeistZugänge:
Adriano Fröse (SV Sevelen), Nellio Fröse (VfB Homberg), Andre Dinita (Viktoria Goch II), Mohamed Mekrani (SV Blerick), Jan van Rosmalen (FCV Venlo), Raphael Kostros (SV Issum), Mertcan Ardahanli (SV Blerick), Sam Vanmaris (FCV Venlo)Abgänge:
Jonah Siebert (FC Rumeln-Kaldenhausen), Palash Sharma (FC Moers-Meerfeld)SV VeertTrainer:
Sascha HeiglZugänge:
Felix Gastens (Viktoria Winnekendonk), Sascha Heigl (Grün-Weiß Vernum), Jacob Schmitz (JSG Straelen/Veert), Sebastian Schirp (JSG Straelen/Veert), Nico de Ryck (JSG Straelen/Veert), Mika Koppers (JSG Straelen/Veert), Phillip Frais (JSG Straelen/Veert)Abgänge:
Oliver Kurzacz (DJK Twisteden II), Skerdilaid Haxhimusa (TSV Nieukerk), Timo Pastoors (Grün-Weiß Vernum), Joshua Claringbold (SC St. Tönis 1911/20), Mikel Moorhead (TuRU Düsseldorf)SV WalbeckTrainer:
Carlos Hurtado MartinezZugänge:
Johannes Brauwers (SV Walbeck), Piet Pentzek (SV Walbeck)Abgänge:
Malte Ronczka (FC Aldekerk II), Stephan Gorthmanns (Karriereende), Jonas Gerke (Karriereende)TSV NieukerkTrainer:
Dirk JungZugänge:
Aboubacar Fofana (SV Schwafheim), Dustin Weyl (SV Herongen), Skerdilaid Haxhimusa (SV Veert)Abgänge:
Nic van Koeverden (Pausiert), Junior Willems (Sportfreunde Broekhuysen), Roshan Olen Damocles (TSV Nieukerk II)TSV Wachtendonk-WankumTrainer:
Sebastian TissenZugänge:
Nils Stammen (TSV Wachtendonk-Wankum II), Florian Bartel (TSV Wachtendonk-Wankum), Daniel Basiluabo Lutonto (), Finn Tophoven (TSV Wachtendonk-Wankum II), Florian Bartel (), Markus Klann (TSV Meerbusch III), Nico Helders (Reaktiviert)Abgänge:
Michael Bodden (Unbekannt), Philipp Hollenbenders (SC Union Nettetal II), Leonard Kratz (Unbekannt), Florian Bartel (TSV Wachtendonk-Wankum), Felix Luhr (Karriereende), Finn Marius Beckers (Karriereende / Pause)Uedemer SVTrainer:
Peter JanßenZugänge:
Tim Kabasch (SV Issum), Niclas Pohle (SGE Bedburg-Hau), Thilo van den Heuvel (Uedemer SV II), Matteo Giglio (JSG Uedemer SV / Fortuna Keppeln / SSV Louisendorf), Jaromyr Van der Linden (JSG Uedemer SV / Fortuna Keppeln / SSV Louisendorf), Justus Horstmann (Siegfried Materborn)Abgänge:
Philipp Starbatty (Borussia Veen), Jonas van den Heuvel (Concordia Goch), David Pouwels (Viktoria Goch III)Viktoria Goch IITrainer:
Björn GatermannZugänge:
Björn Gatermann (SV Rindern), Miguel Nefian (SV Scherpenberg), Mika Koch (Viktoria Goch), Cedric Ernesti (Viktoria Goch), Vincent Vierkotten (Viktoria Goch), Tim Mittelbach (Viktoria Goch)Abgänge:
Miguel Wurring (Siegfried Materborn II), Marvin Kürbs (Viktoria Goch IV), Thomas Langenberg (Viktoria Goch IV), Kai Jaschek (SV Nütterden), Niklas Peters (Karriereende), Jannik Ingenwerth (Karriereende), Lars Thielen (Karriereende), Tim Müller (Viktoria Goch IV), Ali Baghi (Pausiert), Ernes Tiganj (Pausiert), Andre Dinita (SV Straelen), Dogan Erkis (TSV Weeze), Ernes Tiganj (1. FC Kleve II)Viktoria WinnekendonkTrainer:
Johannes Rankers, Michael JanßenZugänge:
Sven Schneider (Viktoria Goch), Jan Wilbers (Viktoria Goch), Justin-Noel Schmidt (SV Issum), Rojhat Kilic (SV Issum), Fynn Boll (JSG Winnekendonk/Weeze), Patryk Belzek (Vereinslos), Arlind Livoreka (Viktoria Winnekendonk A-Jugend)Abgänge:
Lion Janssen (Kevelaerer SV), Felix Gastens (SV Veert), Ingo Venhoven (Karriereende), Felix van Huet (Karriereende), Hendrik van Leuven (Pausiert), Edon Kryeziu (Pausiert)
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