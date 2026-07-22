 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Kreisliga A Kleve-Geldern: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

Alle Transfers der Kreisliga A Kleve-Geldern zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht. Stand: 15. Juli 2026.

von André Nückel · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
So läuft der Transfer-Sommer in der Kreisliga A.
So läuft der Transfer-Sommer in der Kreisliga A. – Foto: Susanne Schmidt

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Kreisliga A Kleve/GE
Vikt. Goch II
1. FC Kleve II
Materborn
Sevelen

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Kreisliga A Kleve-Geldern zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Kreisliga A Kleve-Geldern: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

1. FC Kleve II
Trainer: Christian Klunder
Zugänge: Tim Martin Jozic (), Len Deckers (), Martin Tekaat (), Nicolas Rode (), Falko Kersten (), Jaime Neuroth (SV Rindern II), Noah Bienemann (SV Rindern III), Luca Leon Heek (), Jesco David Akpojaro (SV Griethausen), Levi Wolters (BV DJK Kellen), Cedric Kamps (Alemannia Pfalzdorf II)
Abgänge: Daniel Graffmann (SV Bedburg-Hau), Iljan Güden (VfR Warbeyen), Aly Oumar Cherif (Siegfried Materborn II), Fabian Cox (unbekannt), Fynn Classen (VfB Rheingold Emmerich)

Alemannia Pfalzdorf II
Trainer: Christian Offermanns
Zugänge: keine
Abgänge: Cedric Kamps (1. FC Kleve II), Hendrik Denissen (Karriereende)

BV Sturm Wissel
Trainer: Robin Deckers
Zugänge: Fabian Mertens (SG Kalkar / SV Hö-Nie), Erik Jansen (JSG Uedemer SV / Fortuna Keppeln / SSV Louisendorf)
Abgänge: Ruben Thul (Stand-By), Mahsum Mogar (Unbekannt), Finn Graßhoff (SV Vynen-Marienbaum)

Grün-Weiß Vernum
Trainer: Timo Pastoors
Zugänge: Max Oberheim (Rot-Weiß Geldern), Kareem Jradi (Kevelaerer SV II), Robin Billion (Grün-Weiß Vernum II), Timo Pastoors (SV Veert)
Abgänge: Sascha Heigl (SV Veert)

Siegfried Materborn
Trainer: Sebastian Eul
Zugänge: Ben Pauls (Viktoria Goch), Jason Tänzler (1. FC Kleve), Jonas Elias Eul (1. FC Kleve), Mathis Hilgers (JSG 1. FC Kleve/Rindern II), Julian Diedenhofen (SGE Bedburg-Hau), Tim Helmus (SGE Bedburg-Hau), Christoph Gorißen (SGE Bedburg-Hau), Theo Panke (SGE Bedburg-Hau), Louis Hoenselaar (SGE Bedburg-Hau), Leon Claassen (SGE Bedburg-Hau), Gislain Ngesang (SGE Bedburg-Hau)
Abgänge: Falko Hammer (Viktoria Goch), Henning Klösters (SV Schottheide-Frasselt), Jonathan Klingbeil (DJK Grün-Weiß Appeldorn), Viktor Mast (Siegfried Materborn III), Lars Buunk (Siegfried Materborn III), Andy Kaus (Siegfried Materborn III), Justus Horstmann (Uedemer SV), Theo Panke (SV Burgsteinfurt)

Sportfreunde Broekhuysen II
Trainer: Marcel Scholz
Zugänge: Dawid Janiak (Sportfreunde Broekhuysen), Mats Hünnekens (Sportfreunde Broekhuysen), Tom Willems (Sportfreunde Broekhuysen), Phillip Bocksteger (Sportfreunde Broekhuysen), Sebastian Evers (Sportfreunde Broekhuysen), Dominik Richter (Sportfreunde Broekhuysen), Daniel Schwarz (Sportfreunde Broekhuysen III), Marius Brüx (Sportfreunde Broekhuysen)
Abgänge: Leon Grießbacher (Sportfreunde Broekhuysen III), Bernd Schwarz (Karriereende), Andreas Janßen (Karriereende), Nils Roosen (Karriereende), Sven Teegelbeckers (unbekannt)

SG SG Kessel / Ho-Ha / Ho.-Ha.
Trainer: Thomas von Kuczkowski
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Sevelen
Trainer: Fabian-Andreas Maas
Zugänge: Kryspin Kmita (JSG Sevelen/Issum), Marlon Belting (JSG Sevelen/Issum), Tristan Belting (JSG Sevelen/Issum), Lars Ruhnau (JSG Sevelen/Issum), Tim Michels (SV Issum), Jasem Aziz (JSG Sevelen/Issum), Nick Wolters (Thomasstadt Kempen), Nils Prang (JSG Sevelen/Issum)
Abgänge: Lukas Garic (Kevelaerer SV), Luca Maas (), Adriano Fröse (SV Straelen), Markus Esters (Karriereende), Dustin Ronnes (SV Alemannia Kamp), Lucas Claus (Karriereende), Julian Maas (SV Sevelen II)

SV Straelen
Trainer: Thomas Geist
Zugänge: Adriano Fröse (SV Sevelen), Nellio Fröse (VfB Homberg), Andre Dinita (Viktoria Goch II), Mohamed Mekrani (SV Blerick), Jan van Rosmalen (FCV Venlo), Raphael Kostros (SV Issum), Mertcan Ardahanli (SV Blerick), Sam Vanmaris (FCV Venlo)
Abgänge: Jonah Siebert (FC Rumeln-Kaldenhausen), Palash Sharma (FC Moers-Meerfeld)

SV Veert
Trainer: Sascha Heigl
Zugänge: Felix Gastens (Viktoria Winnekendonk), Sascha Heigl (Grün-Weiß Vernum), Jacob Schmitz (JSG Straelen/Veert), Sebastian Schirp (JSG Straelen/Veert), Nico de Ryck (JSG Straelen/Veert), Mika Koppers (JSG Straelen/Veert), Phillip Frais (JSG Straelen/Veert)
Abgänge: Oliver Kurzacz (DJK Twisteden II), Skerdilaid Haxhimusa (TSV Nieukerk), Timo Pastoors (Grün-Weiß Vernum), Joshua Claringbold (SC St. Tönis 1911/20), Mikel Moorhead (TuRU Düsseldorf)

SV Walbeck
Trainer: Carlos Hurtado Martinez
Zugänge: Johannes Brauwers (SV Walbeck), Piet Pentzek (SV Walbeck)
Abgänge: Malte Ronczka (FC Aldekerk II), Stephan Gorthmanns (Karriereende), Jonas Gerke (Karriereende)

TSV Nieukerk
Trainer: Dirk Jung
Zugänge: Aboubacar Fofana (SV Schwafheim), Dustin Weyl (SV Herongen), Skerdilaid Haxhimusa (SV Veert)
Abgänge: Nic van Koeverden (Pausiert), Junior Willems (Sportfreunde Broekhuysen), Roshan Olen Damocles (TSV Nieukerk II)

TSV Wachtendonk-Wankum
Trainer: Sebastian Tissen
Zugänge: Nils Stammen (TSV Wachtendonk-Wankum II), Florian Bartel (TSV Wachtendonk-Wankum), Daniel Basiluabo Lutonto (), Finn Tophoven (TSV Wachtendonk-Wankum II), Florian Bartel (), Markus Klann (TSV Meerbusch III), Nico Helders (Reaktiviert)
Abgänge: Michael Bodden (Unbekannt), Philipp Hollenbenders (SC Union Nettetal II), Leonard Kratz (Unbekannt), Florian Bartel (TSV Wachtendonk-Wankum), Felix Luhr (Karriereende), Finn Marius Beckers (Karriereende / Pause)

Uedemer SV
Trainer: Peter Janßen
Zugänge: Tim Kabasch (SV Issum), Niclas Pohle (SGE Bedburg-Hau), Thilo van den Heuvel (Uedemer SV II), Matteo Giglio (JSG Uedemer SV / Fortuna Keppeln / SSV Louisendorf), Jaromyr Van der Linden (JSG Uedemer SV / Fortuna Keppeln / SSV Louisendorf), Justus Horstmann (Siegfried Materborn)
Abgänge: Philipp Starbatty (Borussia Veen), Jonas van den Heuvel (Concordia Goch), David Pouwels (Viktoria Goch III)

Viktoria Goch II
Trainer: Björn Gatermann
Zugänge: Björn Gatermann (SV Rindern), Miguel Nefian (SV Scherpenberg), Mika Koch (Viktoria Goch), Cedric Ernesti (Viktoria Goch), Vincent Vierkotten (Viktoria Goch), Tim Mittelbach (Viktoria Goch)
Abgänge: Miguel Wurring (Siegfried Materborn II), Marvin Kürbs (Viktoria Goch IV), Thomas Langenberg (Viktoria Goch IV), Kai Jaschek (SV Nütterden), Niklas Peters (Karriereende), Jannik Ingenwerth (Karriereende), Lars Thielen (Karriereende), Tim Müller (Viktoria Goch IV), Ali Baghi (Pausiert), Ernes Tiganj (Pausiert), Andre Dinita (SV Straelen), Dogan Erkis (TSV Weeze), Ernes Tiganj (1. FC Kleve II)

Viktoria Winnekendonk
Trainer: Johannes Rankers, Michael Janßen
Zugänge: Sven Schneider (Viktoria Goch), Jan Wilbers (Viktoria Goch), Justin-Noel Schmidt (SV Issum), Rojhat Kilic (SV Issum), Fynn Boll (JSG Winnekendonk/Weeze), Patryk Belzek (Vereinslos), Arlind Livoreka (Viktoria Winnekendonk A-Jugend)
Abgänge: Lion Janssen (Kevelaerer SV), Felix Gastens (SV Veert), Ingo Venhoven (Karriereende), Felix van Huet (Karriereende), Hendrik van Leuven (Pausiert), Edon Kryeziu (Pausiert)

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