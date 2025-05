Kreisliga A Kleve-Geldern: Überraschung! Weiterer Absteiger ist fix

„Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Aber der aktuelle Kader unserer ersten Mannschaft umfasst nur noch 15 Spieler. Einige Leistungsträger, die eigentlich schon im vergangenen Jahr aufhören wollten, beenden nun endgültig ihre Laufbahn. Außerdem stellen wir derzeit keine eigene A- und B-Jugend. Deshalb möchten wir mit dem Gang in die Kreisliga B eine stabile Grundlage für die Zukunft schaffen“, sagt der Holter Fußballobmann Niclas Kup. Zum Abschied kann der SC Auwel-Holt am kommenden Sonntag eventuell noch einmal das Zünglein an der Waage im Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz spielen. Die Mannschaft empfängt um 15 Uhr den Tabellenzweiten Viktoria Goch II, der mit zwei Punkten Vorsprung auf Verfolger Viktoria Winnekendonk in den letzten Spieltag geht.

Die Stellungnahme des SC Auwel-Holt im Wortlaut

"Die Spieler und Trainer der 1. Mannschaft haben in den letzten Wochen in vielen Gesprächen mit dem Vorstand entschieden sich zur kommenden Saison freiwillig aus der Kreisliga A zurückzuziehen und künftig in der Kreisliga B anzutreten.



Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, wurde aber nach intensiven Gesprächen und sorgfältiger Abwägung getroffen – stets mit Blick auf die nachhaltige Entwicklung des Vereins. Der aktuelle Kader unserer 1. Mannschaft umfasst nur noch 15 Spieler. Einige unserer langjährigen und verdienten Akteure, die eigentlich bereits im Sommer 2024 ihren wohlverdienten Rücktritt geplant hatten, haben dem Verein zuliebe noch eine weitere Saison drangehängt. Nun ist aber der Punkt gekommen, an dem diese Spieler endgültig ihre Laufbahn beenden werden.



Hinzu kommt, dass wir derzeit keine eigene A- oder B-Jugend stellen können. Das bedeutet, dass in den nächsten Jahren keine Nachwuchsspieler aus dem eigenen Verein in den Seniorenbereich nachrücken werden. Um auf diese Situation strukturiert zu reagieren, sehen wir in der freiwilligen Rückstufung eine sinnvolle Übergangslösung.



Mit dem Schritt in die Kreisliga B wollen wir eine stabile Grundlage schaffen, um jungen Spielern – auch aus der aktuellen 2. Mannschaft (Kreisliga C) – den Übergang in die 1. Mannschaft zu erleichtern. Gleichzeitig verschaffen wir uns Zeit, neue externe Spieler zu integrieren, die Kader beider Mannschaften gezielt zu verstärken und perspektivisch wieder eigene Jugendspieler an den Seniorenbereich heranzuführen.

Wir sind überzeugt, dass dieser Weg sportlich wie strukturell der richtige ist, um unseren Verein zukunftsfähig aufzustellen. Unser Ziel bleibt klar: Schritt für Schritt zurückzukehren – mit Substanz, Zusammenhalt und einem gesunden Fundament."

Das ist der letzte Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern 2024/25

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr TSV Nieukerk TSV Nieukerk SV Walbeck SV Walbeck 15:00 PUSH

So., 01.06.2025, 15:15 Uhr Uedemer SV Uedemer SV Siegfried Materborn Materborn 15:15 PUSH

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk SV WiDo SV Issum SV Issum 15:00 PUSH