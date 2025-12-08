Kreisliga A Kleve-Geldern: Sturm Wissel ärgert Tabellenführer

Mit einem hart erarbeiteten 3:1 (2:1)-Auswärtserfolg beim BV Sturm Wissel ist Siegfried Materborn erfolgreich in die Rückrunde der Kreisliga A Kleve-Geldern gestartet.

Mit nunmehr fünf Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten FC Aldekerk und sechs Zählern auf Viktoria Winnekendonk auf Platz drei kann in der Klever Oberstadt ganz entspannt Weihnachten und Sylvester gefeiert werden. Allerdings war die Partie beim Aufsteiger aus dem Dünendorf alles andere als ein Selbstläufer.

Denn auf dem tiefen Naturrasenplatz in Wissel lieferten sich beide Mannschaften einen intensiven Schlagabtausch. Die Gastgeber liefen den Tabellenführer von Minute eins hoch an und stellten geschickt die Räume zu – und sie gingen nach acht Minuten sogar in Führung.

Ein verunglückter Abstoß von Materborns Keeper Andy Kaus landete am Fuß von Justin van de Sandt, der gedankenschnell den Ball steil in die Spitze zu Luca Heißing spielte, der das 1:0 mit einem platzierten Flachschuss ins lange Toreck erzielte.

Doch die Freude der Gastgeber hielt nicht lange an. Nach dem Anstoß bauten die Materborner das Spiel ruhig von hinten auf, bis ein langer Ball auf den rechten Flügel mit Jan Carlos Quiterio einen Abnehmer fand, der stark vor das Wisseler Tor flanken konnte. Dort war dann Mittelstürmer Lukas Gervens mit einem sehenswerten Flugkopfball zur Stelle und traf unhaltbar zum Ausgleich (9.).

Keine Sicherheit durch Ausgleich

Doch der Ausgleich gab den favorisierten Gästen nicht die gewünschte Sicherheit. Spielerisch blieben bei den Materbornern viele Wünsche offen, zudem blieb die Partie weiter sehr kampfbetont.

Erst nach rund 20 Minuten gab es weitere Torchancen auf beiden Seiten zu sehen. Ein wenig aus dem Nichts fiel das 2:1 für die Materborner – ein Treffer der Marke „Tor des Monats“. Hannes Michaijlezko sorgte in der 33. Minute für Jubel beim Tabellenführer. In bester Arjen-Robben-Manier zog er von rechts in Richtung Mitte und zirkelte den Ball aus rund 20 Metern mit dem linken Fuß in den linken Winkel.

Nach dem Seitenwechsel hatten zunächst die Gastgeber mehr vom Spiel und auch Chancen zum Ausgleich, die nicht genutzt wurden. In der Schlussphase, als Sturm Wissel sehr offen agierte, hatten die Materborner gleich vier Hochkaräter, aber erst in der Schlussminute traf erneut Gervens zum 3:1-Endstand.

„Ein Kompliment an das Team, dem ich nichts vorwerfen kann. Einen großen Leistungsunterschied habe ich nicht gesehen“, sagte Wissels Spielertrainer Robin Deckers.

Materborns Trainer Sebastian Eul sagte: „Das war nicht überragend von uns. Aber am Ende nehmen wir aus Wissel drei wichtige Punkte mit nach Hause.“