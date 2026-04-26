Kreisliga A Kleve-Geldern: So lief der Spieltag

Spieltag 25 steht in der Kreisliga A Kleve-Geldern an. Nach einem Schmankerl am Dienstag duellieren sich die restlichen Klubs am Sonntag, unter anderem gastiert der SV Sevelen beim Uedemer SV. Der SV Issum und der SV. Nütterden hoffen indes weiter auf den Klassenerhalt, brauchen dafür aber Siege.
Schon am Dienstag trugen Siegfried Materborn und Viktoria Winnekendonk ein denkwürdiges Topspiel aus - mehr dazu an dieser Stelle.
26. Spieltag
Mi., 29.04.26 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - SV Veert
Do., 30.04.26 20:15 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Walbeck
Sa., 02.05.26 17:00 Uhr SV Nütterden - Alemannia Pfalzdorf II
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Aldekerk - TSV Nieukerk
So., 03.05.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 03.05.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - BV Sturm Wissel
So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Issum
So., 03.05.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Uedemer SV
27. Spieltag
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - FC Aldekerk
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Sevelen
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Siegfried Materborn
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Grün-Weiß Vernum
So., 10.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - 1. FC Kleve II
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Veert - Viktoria Winnekendonk
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Issum - SGE Bedburg-Hau II
So., 10.05.26 15:45 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Nütterden
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