 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Kreisliga A Kleve-Geldern: So läuft der Sonntag!

Kreisliga A Kleve-Geldern: FC Aldekerk besiegt Tabellenführer Siegfried Materborn 2:1, Robin Ciupka und Matthias Diepers treffen, Lukas Gervens verkürzt per Handelfmeter.

von André Nückel · Heute, 08:25 Uhr · 0 Leser
Topspiel steht an.
Topspiel steht an. – Foto: Susanne Schmidt

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Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Spieltag 24 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Im Topspiel der Kreisliga A Kleve-Geldern setzt der FC Aldekerk ein Ausrufezeichen: Gegen Tabellenführer Siegfried Materborn gelingt ein 2:1-Heimsieg. Während Aldekerk den Abstand verkürzt, kassiert Materborn erst die zweite Saisonniederlage.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
2
1
Abpfiff
Der FC Aldekerk hat das Topspiel gegen Tabellenführer Siegfried Materborn mit 2:1 gewonnen und damit den Kampf um die Spitze neu belebt. Vor 140 Zuschauern brachte Robin Ciupka die Gastgeber bereits in der 12. Minute in Führung. Die Mannschaft von Trainer Marc Kersjes legte nach dem Seitenwechsel nach, als Matthias Diepers in der 48. Minute auf 2:0 erhöhte. Materborn reagierte nur wenig später: Lukas Gervens verwandelte in der 54. Minute einen Handelfmeter zum Anschluss. In der Folge blieb es beim knappen Ergebnis, weitere Treffer fielen nicht mehr.

Für die Elf von Trainer Sebastian Eul bedeutet die Niederlage einen Dämpfer, während Aldekerk mit nun 45 Punkten den Abstand zur Spitze verkürzt. Tabellenführer bleibt weiterhin Materborn mit 52 Zählern. Viktoria Winnekendonk kann am Spieltag sogar bis auf fünf Punkte herankommen.

Heute, 13:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
13:00live
Spieltext SGE B.-Hau II - TSV WaWa

Heute, 15:30 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
15:30
Spieltext Nütterden - SV Walbeck

Heute, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
15:30live
Spieltext Vernum - SV WiDo

Heute, 15:30 Uhr
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
15:30
Spieltext Sevelen - 1. FC Kleve II

Heute, 15:00 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
SV Issum
SV IssumSV Issum
15:00
Spieltext Wissel - SV Issum

Heute, 15:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
15:00
Spieltext TSV Nieukerk - Uedemer SV

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
SV Veert
SV VeertSV Veert
15:30
Spieltext Pfalzdorf II - SV Veert

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Walbeck - FC Aldekerk
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Veert - SV Nütterden
So., 29.03.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Uedemer SV
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - BV Sturm Wissel
So., 29.03.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Sevelen
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Issum - TSV Nieukerk
So., 29.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SGE Bedburg-Hau II
So., 29.03.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Grün-Weiß Vernum

22. Spieltag
Do., 02.04.26 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Wachtendonk-Wankum
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Walbeck
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Sevelen - Siegfried Materborn
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Viktoria Winnekendonk
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Nieukerk - BV Sturm Wissel
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Issum
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Nütterden - Uedemer SV
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Veert

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kleve-Geldern

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