Kreisliga A Kleve-Geldern live: Zieht Materborn davon? Die Ticker Kreisliga A Kleve-Geldern: Der FC Aldekerk empfängt unter Flutlicht den 1. FC Kleve II, die weiteren Partien steigen am Sonntag. Unter anderem hat der SV Veert die Chance, gegen den BV Sturm Wissel die Abstiegszone zu verlassen. von André Nückel · Heute, 08:55 Uhr · 0 Leser

Fokus auf dem Spieltag. – Foto: Sylwia Kopeć

Spieltag 18 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Der FC Aldekerk empfängt unter Flutlicht den 1. FC Kleve II, die weiteren Partien steigen am Sonntag. Unter anderem hat der SV Veert die Chance, gegen den BV Sturm Wissel die Abstiegszone zu verlassen. Konkurrent SV Nütternden muss zur Viktoria Winnekendonk.

Eine Überraschung gab es im Duell zwischen dem FC Aldekerk und dem 1. FC Kleve II. Obwohl die Gastgeber als Favorit in die Partie gegangen waren, setzte sich die Klever Reserve deutlich mit 4:1 durch. Maßgeblichen Anteil hatte Juliano Ismanovski, der aus dem Oberliga-Kader aushalf und früh per Foulelfmeter zur Führung traf (6.). Der Offensivspieler legte wenig später nach und erhöhte in der 25. Minute auf 2:0. Kurz vor der Pause stellte Banstan A. S. Almohammed auf 3:0 (45.).