Allgemeines

Kreisliga A Kleve-Geldern live: Zieht Materborn davon? Die Ticker

Kreisliga A Kleve-Geldern: Der FC Aldekerk empfängt unter Flutlicht den 1. FC Kleve II, die weiteren Partien steigen am Sonntag. Unter anderem hat der SV Veert die Chance, gegen den BV Sturm Wissel die Abstiegszone zu verlassen.

von André Nückel · Heute, 08:55 Uhr · 0 Leser
Fokus auf dem Spieltag.
Fokus auf dem Spieltag. – Foto: Sylwia Kopeć

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Spieltag 18 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Der FC Aldekerk empfängt unter Flutlicht den 1. FC Kleve II, die weiteren Partien steigen am Sonntag. Unter anderem hat der SV Veert die Chance, gegen den BV Sturm Wissel die Abstiegszone zu verlassen. Konkurrent SV Nütternden muss zur Viktoria Winnekendonk.

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
1
4
Abpfiff

Eine Überraschung gab es im Duell zwischen dem FC Aldekerk und dem 1. FC Kleve II. Obwohl die Gastgeber als Favorit in die Partie gegangen waren, setzte sich die Klever Reserve deutlich mit 4:1 durch. Maßgeblichen Anteil hatte Juliano Ismanovski, der aus dem Oberliga-Kader aushalf und früh per Foulelfmeter zur Führung traf (6.). Der Offensivspieler legte wenig später nach und erhöhte in der 25. Minute auf 2:0. Kurz vor der Pause stellte Banstan A. S. Almohammed auf 3:0 (45.).

Nach dem Seitenwechsel jubelte Paul Joel Schramm für Aldekerk (50.), doch näher kamen die Hausherren nicht mehr heran. Stattdessen sorgte erneut Almohammed in der Nachspielzeit für den Endstand (90.+1). Neben seinen zwei Treffern bereitete Ismanovski zudem einen weiteren Treffer vor und prägte damit den klaren Auswärtssieg der Mannschaft von Spielertrainer Christian Klunder, für die aus der Erstvertretung auch Ole Klook stürmte.

Der FC Aldekerk hat nach diesem Spiel weiter fünf Punkte Rückstand auf Siegfried Materborn - es könnten aber schon bald acht Zähler sein. Kleve II springt vorerst auf Rang fünf.

Heute, 15:30 Uhr
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
15:30
Spieltext Sevelen - TSV WaWa

Heute, 15:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
15:00
Spieltext TSV Nieukerk - SV Walbeck

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
15:30
Spieltext Pfalzdorf II - Materborn

Heute, 15:00 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
15:00
Spieltext SV WiDo - Nütterden

Heute, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
15:30live
Spieltext Vernum - SGE B.-Hau II

Heute, 15:30 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
15:30
Spieltext SV Issum - Uedemer SV

Heute, 15:00 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
SV Veert
SV VeertSV Veert
15:00
Spieltext Wissel - SV Veert

Das sind die nächsten Spieltage

19. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - FC Aldekerk
So., 15.03.26 15:15 Uhr Uedemer SV - BV Sturm Wissel
So., 15.03.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Nütterden
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Veert - TSV Nieukerk
So., 15.03.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Sevelen
So., 15.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Grün-Weiß Vernum
So., 15.03.26 16:00 Uhr SV Walbeck - Alemannia Pfalzdorf II
So., 15.03.26 16:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Issum

20. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - Siegfried Materborn
So., 22.03.26 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 22.03.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Issum
So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Uedemer SV
So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Nütterden - SV Walbeck
So., 22.03.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Viktoria Winnekendonk
So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Sevelen - 1. FC Kleve II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Veert

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kleve-Geldern

