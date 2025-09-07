Kreisliga A Kleve-Geldern live: So läuft der Spieltag!

Kreisliga A Kleve-Geldern, 4. Spieltag: Die nächsten Kracher Am Freitagabend! Der FC Aldekerk gegen Viktoria Winnekendonk, Grün-Weiß Vernum trifft auf den 1. FC Kleve II.
5. Spieltag
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SV Veert - Alemannia Pfalzdorf II
Sa., 13.09.25 17:00 Uhr SV Issum - BV Sturm Wissel
So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SGE Bedburg-Hau II
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Walbeck - SV Nütterden
So., 14.09.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Grün-Weiß Vernum
So., 14.09.25 15:15 Uhr Uedemer SV - TSV Nieukerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - FC Aldekerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Sevelen
6. Spieltag
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr Uedemer SV - Alemannia Pfalzdorf II
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Nütterden - SV Veert
So., 21.09.25 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - 1. FC Kleve II
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Aldekerk - SV Walbeck
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Issum
So., 21.09.25 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Sevelen - Viktoria Winnekendonk
So., 21.09.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Siegfried Materborn
