Kreisliga A Kleve-Geldern live: So läuft der Sonntag

Aldekerk setzt sich durch. – Foto: Hannah Gooren

Spieltag 28 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Das Titelrennen der Kreisliga A Kleve & Geldern hat einen neuen Spitzenreiter. Der FC Aldekerk schießt sich mit einem 11:0 an die Tabellenspitze, weil Viktoria Winnekendonk das Topspiel gegen den Uedemer SV spät verliert. Gleichzeitig erlebt Alemannia Pfalzdorf II in Vernum einen rabenschwarzen Nachmittag.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Der SV Walbeck hat seine Negativserie beendet und dem formstarken TSV Wachtendonk-Wankum einen späten Rückschlag zugefügt. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits nach fünf Minuten in Führung, als Maximilian Wisniewski zum 1:0 traf. Für Wachtendonk schien sich damit zunächst die nächste erfolgreiche Partie anzubahnen, nachdem die Mannschaft zuletzt zwei Siege in Serie gefeiert hatte. Walbeck brauchte einige Zeit, um offensiv besser in die Begegnung zu finden, hielt die Partie aber offen und arbeitete sich zunehmend zurück. Lange blieb es jedoch bei der knappen Führung der Gäste, ehe Lukas Wistuba in der 67. Minute den Ausgleich erzielte. In der Schlussphase sollte der entscheidende Treffer dann noch gelingen.

Dieser fiel schließlich kurz vor dem Ende zugunsten der Gastgeber: Nach einer Hereingabe setzte sich Robin Dietz im Strafraum durch und köpfte Walbeck in der 88. Minute zum 2:1-Erfolg. Damit verschaffte sich die Mannschaft von Trainer Carlos Hurtado Martinez im unteren Mittelfeld etwas Luft und stoppte zugleich die starke Serie der Gäste. Der TSV Wachtendonk-Wankum verpasste dagegen den möglichen Sprung weiter nach vorne und bleibt punktgleich mit Grün-Weiß Vernum.

Der Uedemer SV hat das Topspiel für sich entschieden und das Titelrennen weiter verschärft. Beim bisherigen Spitzenreiter Viktoria Winnekendonk entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der beide Mannschaften lange auf Augenhöhe agierten und nur wenige klare Chancen zuließen. Winnekendonk musste bereits früh umstellen, nachdem Luca Janssen in der 33. Minute verletzt ausgewechselt wurde. Uedem blieb dennoch geduldig und hielt die Partie bis in die Schlussphase offen. Als vieles bereits auf ein torloses Remis hindeutete, schlugen die Gäste doch noch zu: Philipp Starbatty traf in der 84. Minute zum entscheidenden 1:0. Durch den Auswärtssieg zog der Uedemer SV nach Punkten mit Winnekendonk gleich und bleibt mitten im Aufstiegskampf. Die Viktoria verlor dagegen die Tabellenführung und rutschte hinter den FC Aldekerk zurück.

Der FC Aldekerk hat im Aufstiegskampf ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und den SV Nütterden zweistellig besiegt. Lange hielt die Defensive der Gäste noch stand, ehe Jimmy Altgen in der 26. Minute den Torreigen eröffnete. Danach brach Nütterden allerdings komplett auseinander. Noch vor der Pause erhöhten Fabian Maximilian Münz (30.), Fabian Ampütz (35.) und erneut Jimmy Altgen (40.) auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel setzte sich die Dominanz der Gastgeber fort. Oliver Martens (50.), Matthias Diepers (53.) und Paul Pütz (67.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Münz traf anschließend per Foulelfmeter zum 8:0 (71.), ehe Altgen seinen Dreierpack perfekt machte (79.). In den Schlussminuten erhöhten erneut Oliver Martens (86.) und Fabian Ampütz (88.) zum 11:0-Endstand. Mit dem Kantersieg übernahm Aldekerk die Tabellenführung und verschaffte sich im engen Vierkampf um Rang eins einen Vorteil beim Torverhältnis. Nütterden bleibt dagegen tief im Tabellenkeller und kassierte die höchste Niederlage der Saison.

Auch Grün-Weiß Vernum feierte ein echtes Torfestival. Gegen Alemannia Pfalzdorf II lagen die Gastgeber nach Treffern von Justin Regenhardt (24.) und Jonah Schmidt (28.) früh auf Kurs. Nach der Pause brach Pfalzdorf endgültig auseinander. Tim Hegmans erhöhte zunächst auf 3:0 (51.), ehe Lutz Schetters (54.) und Daniel Dück (55.) innerhalb weniger Minuten nachlegten. Hegmans traf anschließend noch zweimal (69., 78.) und schnürte damit einen Dreierpack. Auch Justin Regenhardt erzielte mit seinem zweiten Treffer das zwischenzeitliche 8:0 (80.). Den Ehrentreffer für Pfalzdorf markierte Jannik Lommen in der 84. Minute, ehe André Wilmsen (88.) und Jannik Szentulat (90.) den zweistelligen Endstand herstellten. Vernum verbesserte damit nicht nur sein Torverhältnis deutlich, sondern zog zudem mit dem 1. FC Kleve II gleich. Pfalzdorf II bleibt trotz des Debakels weiterhin knapp oberhalb der gefährdeten Zone.

Heute, 15:30 Uhr SV Sevelen Sevelen TSV Nieukerk TSV Nieukerk 15:30 PUSH

Spieltext Sevelen - TSV Nieukerk

Spieltext SGE B.-Hau II - Wissel

Spieltext 1. FC Kleve II - SV Issum

Heute, 15:30 Uhr Siegfried Materborn Materborn SV Veert SV Veert 15:30 live PUSH

Spieltext Materborn - SV Veert

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SV Veert - SV Walbeck

So., 31.05.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - 1. FC Kleve II

So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SGE Bedburg-Hau II

So., 31.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Aldekerk - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Issum - Viktoria Winnekendonk

So., 31.05.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Sevelen

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Nütterden - Grün-Weiß Vernum



30. Spieltag

So., 07.06.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SGE Bedburg-Hau II

So., 07.06.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Winnekendonk

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Uedemer SV

So., 07.06.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - FC Aldekerk

So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Nütterden

So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk

So., 07.06.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Issum

So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Veert

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