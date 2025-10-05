Kreisliga A Kleve-Geldern live: So läuft der Sonntag!

Kreisliga A Kleve-Geldern: Der 1. FC Kleve II jubelte nach Rückstand gegen Viktoria Winnekendonk vor allem Dank Kosovar Demiri, Christian Kilders war der Matchwinner des SV Sevelen.
1. FC Kleve II – Viktoria Winnekendonk 4:1
1. FC Kleve II: Leon Doll, Erik Zillig (89. Oliver Tillmanns), Simon Berressen, Raven Olschewski, Jude Thaddeus Fosi Zoum, Marek van Teffelen, Dominik Ljubicic (89. Ismael Sanogo), Piotr Andrzej Lewandowski, Milan Yilmaz Taylan (84. Fabian Cox), Kosovar Demiri (71. Banstan A. S. Almohammed) - Trainer: Christian Klunder
Viktoria Winnekendonk: Felix Gastens, Jan Roosen (56. Giuliano Diebels), Lenard Spasojevic (71. Farhad Mohammadi), Samuel Bröcheler, White Chuku Anyahiechi, Luca Hamaekers, Marvin Flassenberg, Lion Janssen, Manfred Stammen, Janis Luyven, Luis Helisch (78. Patrick Liszewski) - Trainer: Johannes Rankers
Schiedsrichter: Olaf Konopatzki (Emmerich) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Luis Helisch (18.), 1:1 Kosovar Demiri (19.), 2:1 Kosovar Demiri (47.), 3:1 Kosovar Demiri (61.), 4:1 Marek van Teffelen (76.)
SV Sevelen – SV Walbeck 1:0
SV Sevelen: Matthias Deckers, Andreas Terhoeven, Dustin Ronnes (77. Christian Kilders), Nick Dellen, Yannick Nellen, Dustin Lingen (94. Tristan Belting), Max Ruhnau, Jan-Luis Ruhnau (84. Lucas Claus), Adriano Fröse, Marian-Luca Schmidt (58. Philipp Langer), Lukas Garic (95. Julian Maas) - Trainer: Fabian-Andreas Maas
SV Walbeck: Steffen Linßen, Henrik Pastoors (86. Mark Janßen), Christian Hönning, Fabian Krippahl, Lucas Holla (55. Niklas Tebbe), Luca Matz Wienhofen, Joel Zweigle (71. Hubertus Arians), Jens Willemsen (61. Jonas Gerke), Manuel Waerder (46. Christoph Peerenboom), Robin Dietz, Nick Holla - Trainer: Carlos Hurtado Martinez
Schiedsrichter: Philipp Hansen - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Christian Kilders (90.)
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Siegfried Materborn - 1. FC Kleve II
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Walbeck - SGE Bedburg-Hau II
So., 12.10.25 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Nütterden
So., 12.10.25 15:15 Uhr Uedemer SV - Grün-Weiß Vernum
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Issum - FC Aldekerk
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Veert - SV Sevelen
So., 12.10.25 16:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Viktoria Winnekendonk
So., 12.10.25 16:30 Uhr TSV Nieukerk - Alemannia Pfalzdorf II
10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - BV Sturm Wissel
So., 19.10.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Siegfried Materborn
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Nütterden - TSV Nieukerk
So., 19.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Walbeck
So., 19.10.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Veert
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Sevelen - Uedemer SV
So., 19.10.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Issum
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: