Allgemeines
Kosovar Demiri (l.) und Christian Kilders jubelten am Donnerstag.
Kosovar Demiri (l.) und Christian Kilders jubelten am Donnerstag. – Foto: Sportbedarf Kleve, Sibben

Kreisliga A Kleve-Geldern live: So läuft der Sonntag!

Kreisliga A Kleve-Geldern: Der 1. FC Kleve II schlägt nach Rückstand Viktoria Winnekendonk deutlich, der SV Sevelen jubelt spät gegen den SV Walbeck.

Kreisliga A Kleve-Geldern: Der 1. FC Kleve II jubelte nach Rückstand gegen Viktoria Winnekendonk vor allem Dank Kosovar Demiri, Christian Kilders war der Matchwinner des SV Sevelen.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Do., 02.10.2025, 20:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
4
1
Abpfiff
Viktoria Winnekendonk hat im Titelrennen einen weiteren Rückstand erlitten, denn beim neuformierten 1. FC Kleve II ging der bisherige Zweite unter. Zunächst schockte Luis Helisch die Hausherren in der 18. Minute, doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nur eine Minute später traf Kosovar Demiri zum Ausgleich. Nach der Pause drehte der Stürmer endgültig auf und markierte mit zwei weiteren Treffern (47., 61.) einen Dreierpack, den Schlusspunkt setzte Marek van Teffelen nach 76 Minuten.

1. FC Kleve II – Viktoria Winnekendonk 4:1
1. FC Kleve II: Leon Doll, Erik Zillig (89. Oliver Tillmanns), Simon Berressen, Raven Olschewski, Jude Thaddeus Fosi Zoum, Marek van Teffelen, Dominik Ljubicic (89. Ismael Sanogo), Piotr Andrzej Lewandowski, Milan Yilmaz Taylan (84. Fabian Cox), Kosovar Demiri (71. Banstan A. S. Almohammed) - Trainer: Christian Klunder
Viktoria Winnekendonk: Felix Gastens, Jan Roosen (56. Giuliano Diebels), Lenard Spasojevic (71. Farhad Mohammadi), Samuel Bröcheler, White Chuku Anyahiechi, Luca Hamaekers, Marvin Flassenberg, Lion Janssen, Manfred Stammen, Janis Luyven, Luis Helisch (78. Patrick Liszewski) - Trainer: Johannes Rankers
Schiedsrichter: Olaf Konopatzki (Emmerich) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Luis Helisch (18.), 1:1 Kosovar Demiri (19.), 2:1 Kosovar Demiri (47.), 3:1 Kosovar Demiri (61.), 4:1 Marek van Teffelen (76.)

Do., 02.10.2025, 20:00 Uhr
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
1
0
Abpfiff
+Video
Der SV Walbeck hätte durch die Niederlage von Winnekendonk den zweiten Platz der Kreisliga A übernehmen können, doch der SV Sevelen durfte sich über einen späten Sieg freuen. In der Nachspielzeit sicherte Christian Kilders den Mindest-Sieg und damit Rang acht - zumindest in der Live-Tabelle. Sevelen hat nur noch einen Zähler weniger als Walbeck.

SV Sevelen – SV Walbeck 1:0
SV Sevelen: Matthias Deckers, Andreas Terhoeven, Dustin Ronnes (77. Christian Kilders), Nick Dellen, Yannick Nellen, Dustin Lingen (94. Tristan Belting), Max Ruhnau, Jan-Luis Ruhnau (84. Lucas Claus), Adriano Fröse, Marian-Luca Schmidt (58. Philipp Langer), Lukas Garic (95. Julian Maas) - Trainer: Fabian-Andreas Maas
SV Walbeck: Steffen Linßen, Henrik Pastoors (86. Mark Janßen), Christian Hönning, Fabian Krippahl, Lucas Holla (55. Niklas Tebbe), Luca Matz Wienhofen, Joel Zweigle (71. Hubertus Arians), Jens Willemsen (61. Jonas Gerke), Manuel Waerder (46. Christoph Peerenboom), Robin Dietz, Nick Holla - Trainer: Carlos Hurtado Martinez
Schiedsrichter: Philipp Hansen - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Christian Kilders (90.)

Heute, 15:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
1
0
Spieltext Aldekerk - Uedemer SV

Heute, 15:30 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
SV Issum
SV IssumSV Issum
15:30
Spieltext Nütterden - SV Issum

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
15:30
Spieltext Pfalzdorf II - Wissel

Heute, 17:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
17:00
Spieltext TSV Nieukerk - TSV WaWa

Heute, 13:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
0
0
Abpfiff
Spieltext SGE B.-Hau II - Materborn

Mi., 08.10.2025, 20:00 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
SV Veert
SV VeertSV Veert
20:00live
Spieltext Vernum - SV Veert

