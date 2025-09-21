Kreisliga A Kleve-Geldern live: So läuft der Sonntag!

Kreisliga A Kleve-Geldern: Alemannia Pfalzdorf II holt beim Tabellenzweiten Uedemer SV einen Punkt.
Uedemer SV – Alemannia Pfalzdorf II 2:2
Uedemer SV: Dominic Schultz, Peter Janßen, Tom Ebbing, Lukas Rix, David Pouwels (58. Simon Trappe), Jonas van den Heuvel, Nils Oliver Krey, Matti Kuypers, Till Lennart Bienemann (70. Levin Terlinden), Tim Kerkmann (75. Christopher Paessens), Philipp Starbatty (80. Matthias van Gemmeren) - Trainer: Peter Janßen
Alemannia Pfalzdorf II: Cedric Kamps, Jonathan Helm, Tom Hölscher, Jonas Schotten (85. Lasse van de Loo), Nils Schotten (70. Jonas Neeff), Moritz Geerissen, Niklas Hoffmann, Jannik Lommen, Lennart Helm, Tim Janssen (88. Finn Jakob Kösters), Joel Maximilian Piskurek (70. Nelio Pliestermann) - Trainer: Christian Offermanns
Schiedsrichter: Sascha Hoffmann - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Joel Maximilian Piskurek (4.), 1:1 Philipp Starbatty (32.), 1:2 Nils Schotten (40.), 2:2 Peter Janßen (63.)
7. Spieltag
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - TSV Nieukerk
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - 1. FC Kleve II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Walbeck - Grün-Weiß Vernum
So., 28.09.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SGE Bedburg-Hau II
So., 28.09.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Nütterden
So., 28.09.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Sevelen
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Issum - Alemannia Pfalzdorf II
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Veert - FC Aldekerk
8. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - Viktoria Winnekendonk
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SV Sevelen - SV Walbeck
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Uedemer SV
So., 05.10.25 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Siegfried Materborn
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Nütterden - SV Issum
So., 05.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - BV Sturm Wissel
So., 05.10.25 17:00 Uhr TSV Nieukerk - TSV Wachtendonk-Wankum
Mi., 08.10.25 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Veert
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: