Allgemeines
Sieg für den FCA.
Sieg für den FCA. – Foto: Susanne Schmidt

Kreisliga A Kleve-Geldern live: So läuft der Sonntag

Kreisliga A Kleve-Geldern: Vermutlich wäre für den SV Veert gegen den BV Sturm Wissel etwas mehr möglich gewesen, doch Robin Barth scheiterte per Strafstoß. Der FC Aldekerk hat das Topspiel beim 1. FC Kleve II gewonnen und damit die Tabellenführung übernommen.

Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Der 3. Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern hat schon am Dienstag mit dem Remis zwischen dem SV Veert und dem BV Sturm Wissel angefangen, am Freitag hat der FC Aldekerk die Tabellenführung übernommen. Furios war auch Grün-Weiß Vernum.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Di., 26.08.2025, 20:00 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
2
2
Abpfiff
+Video
Bitter gelaufen für den SV Veert, der weiter auf den ersten Sieg wartet: Im Aufsteigerduell führten die Hausherren gegen Sturm Wissel früh durch Daniel Kempkens (14.), allerdings drehten die Gäste mit einem Doppelschlag von Lucas Heißing (35.) und Kevin Deckers (37.) die Partie. Der abwechslungsreiche erste Abschnitt war damit noch nicht beendet, denn in der 44. Minute gab es dann Strafstoß für Veert, doch Torjäger Robin Barth ließ diese Gelegenheit liegen. Immerhin glich Christian Jürgens noch in der Nachspielzeit aus (45.+4) und sicherte das Remis. Damit muss Veert weiter auf den ersten Sieg warten, Wissel nistet sich mit vier Punkten im Mittelfeld ein.

SV Veert – BV Sturm Wissel 2:2
SV Veert: Joshua Claringbold, Christian Böttcher, Simon Nick von Wirth (41. Sven Bauer), Holger Jansen, Daniel Kempkens, Janis Markus Koschitzki (80. David Paul Böhm), Felix Brock, Mattis van Meegen (9. Robin Barth), Niklas Hoffmann (70. Serkan Külcür), Christian Jürgens, Louis Genego (80. Arlind Gashi) - Trainer: Arlind Gashi
BV Sturm Wissel: Philip Steiner, Kevin Bolten, Noel Kanders, Niklas Köhn, Tim Hüwels, Aaron Kreiß, Alexander Menke (85. Leon Honselaar), Dustin Knoor, Kevin Deckers (72. Niclas Mülder), Justin van de Sandt, Lucas Heißing - Trainer: Robin Deckers - Trainer: Peter van Haaren
Tore: 1:0 Daniel Kempkens (14.), 1:1 Lucas Heißing (35. Foulelfmeter), 1:2 Kevin Deckers (37.), 2:2 Christian Jürgens (45.+4)
Besondere Vorkommnisse: Robin Barth (SV Veert) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (45.).

Fr., 29.08.2025, 20:00 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
3
0
Abpfiff
Ein starker Durchgang reichte dem TSV Wachtendonk-Wankum zum ersten Erfolg in dieser Saison. Finn Marius Beckers (17.), Fritz Juffernbruch (35.) und Maximilian Wisniewski (45.+3) jubelten vor dem Seitenwechsel gegen den SV Sevelen, der nun hinter dem Absteiger steht. WaWa platziert sich im Mittelfeld.

TSV Wachtendonk-Wankum – SV Sevelen 3:0
TSV Wachtendonk-Wankum: Philipp Hollenbenders, Fynn Woschek (58. Sören Höffler), Marvin Kehrbusch, Daniel Geißels (69. Michael Weinmann), Carsten Mehnert, Fritz Juffernbruch, Nico Schottes, Nico Büchele, Tommy Leopold (90. Mounir Anounou), Finn Marius Beckers (74. Felix Luhr), Maximilian Wisniewski (84. Robert Holtz) - Trainer: Sebastian Tissen
SV Sevelen: Matthias Deckers, Andreas Terhoeven, Nick Dellen, Yannick Nellen, Hendrik Vester, Dustin Lingen, Max Ruhnau, Julian Maas, Christian Kilders, Marian-Luca Schmidt, Philipp Langer - Trainer: Fabian-Andreas Maas
Schiedsrichter: Dennis Klösters (Goch) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Finn Marius Beckers (17.), 2:0 Fritz Juffernbruch (35.), 3:0 Maximilian Wisniewski (45.+3)

Fr., 29.08.2025, 20:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
2
6
Abpfiff
Die SGE Bedburg-Hau II ging zwar kurz vor der Pause gegen Grün-Weiß Vernum in Führung, kassierte aber prompt das Gegentor und in der Folge sogar eine Klatsche. Der Doppelpack von Jannik Szentulat führte die Gäste zu einem 6:2-Erfolg, alle Treffer ab dem 3:1 fielen in einer furiosen Schlussphase. Vernum hat ebenfalls zum ersten Mal gewonnen, dagegen bleibt die Reserve punktlos.

SGE Bedburg-Hau II – Grün-Weiß Vernum 2:6
SGE Bedburg-Hau II: Simon Maximilian Lasee, Leon van Bentum, Tim Ingenhaag, Domenic Drews, Maurice Kresimon (40. Dennis Schouten), Ansgar Nießen (85. Kevin Pielenz), Justus van Haaren, Marvin-Noah Wilkes (46. Kevin Schouten), Martin Rydzek (75. Kai-Fabian Kersjes), Carsten Vehreschild, Arne Michael Schmatz (68. Moritz Stockfleit) - Trainer: Patrick Linden - Trainer: Matthias Rausch
Grün-Weiß Vernum: Marten Reummen, Andreas Duwe, Felix Claßen, Maik Regenhardt, Joshua Ben Fischer (82. Julian Tschada), Alexander Sieger (88. Adrian Peters), Justin Regenhardt, Jannik Szentulat, Jonah Schmidt (73. Tim Lindemann), Lutz Schetters (67. Daniel Dück), Tim Hegmans (87. Rene Rachel) - Trainer: Sascha Heigl
Schiedsrichter: Uwe Degen (Winnekendonk) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Domenic Drews (42.), 1:1 Leon van Bentum (45.+1 Eigentor), 1:2 Justin Regenhardt (50.), 1:3 Kai-Fabian Kersjes (78. Eigentor), 1:4 Jannik Szentulat (86.), 2:4 Kevin Schouten (90.+1), 2:5 Tim Lindemann (90.+3), 2:6 Jannik Szentulat (90.+4 Foulelfmeter)

Fr., 29.08.2025, 20:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
0
1
Abpfiff
Fabian Ampütz (39.) sicherte dem FC Aldekerk mit seinem 1:0 nicht nur den Sieg im Topspiel beim 1. FC Kleve II, sondern auch wieder die Tabellenführung beim Absteiger, der seinerseits erstmals federn lässt. Bislang hat der FCA nur freitags gespielt und alle Spiele ohne Gegentore gewonnen.

1. FC Kleve II – FC Aldekerk 0:1
1. FC Kleve II: Daniel Graffmann, Jason Olschewski, Erik Zillig, Simon Berressen, Patrick van Hest, Raven Olschewski, Dominik Ljubicic, Piotr Andrzej Lewandowski, Iljan Güden, Kosovar Demiri - Trainer: Christian Klunder
FC Aldekerk: Andre Holtmanns, Niklas Petkens, Paul Pütz, Lennart Nagel, Kevin Rombs, Stefan Herrschaft, Josef Franke, Fabian Ampütz, Nick Hertelt, Fabian Maximilian Münz (75. Robin Ciupka), Paul Joel Schramm (90. Paul Albert Hoeps) - Trainer: Marc Kersjes
Schiedsrichter: John Sahhar
Tore: 0:1 Fabian Ampütz (39.)

Heute, 15:00 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
15:00
Spieltext SV Walbeck - TSV Nieukerk

Heute, 15:30 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
15:30live
Spieltext Materborn - Pfalzdorf II

Heute, 15:00 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
15:00live
Spieltext Nütterden - SV WiDo

Heute, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
SV Issum
SV IssumSV Issum
15:15
Spieltext Uedemer SV - SV Issum

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Viktoria Winnekendonk
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - 1. FC Kleve II
Sa., 06.09.25 17:00 Uhr BV Sturm Wissel - Uedemer SV
So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Veert
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Nütterden - Siegfried Materborn
So., 07.09.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Walbeck
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Issum - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Sevelen - SGE Bedburg-Hau II

5. Spieltag
Sa., 13.09.25 17:00 Uhr SV Issum - BV Sturm Wissel
So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SGE Bedburg-Hau II
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Walbeck - SV Nütterden
So., 14.09.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Grün-Weiß Vernum
So., 14.09.25 15:15 Uhr Uedemer SV - TSV Nieukerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - FC Aldekerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Sevelen
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Veert - Alemannia Pfalzdorf II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kleve-Geldern

