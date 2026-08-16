Kreisliga A Kleve-Geldern live: So läuft der Saisonstart Kreisliga A Kleve-Geldern: Viktoria Goch II gewinnt das Eröffnungsspiel gegen den TSV Nieukerk nach Rückstand, Skerdilaid Haxhimusa, Benedikt Vöckel und Louis Bruns treffen. von André Nückel · Heute, 09:37 Uhr · 0 Leser

Viktoria Goch II im Fokus. – Foto: Arno Wirths

Das Eröffnungsspiel der Kreisliga A Kleve-Geldern bot direkt eine enge Partie: Der TSV Nieukerk führte kurz vor der Pause, doch Viktoria Goch II antwortete noch vor dem Halbzeitpfiff und drehte das Spiel nach dem Seitenwechsel.