Kreisliga A Kleve-Geldern live: So läuft der Saisonstart

Das Eröffnungsspiel der Kreisliga A Kleve-Geldern bot direkt eine enge Partie: Der TSV Nieukerk führte kurz vor der Pause, doch Viktoria Goch II antwortete noch vor dem Halbzeitpfiff und drehte das Spiel nach dem Seitenwechsel.
Die Viktoria Goch II ist mit einem 2:1 gegen den TSV Nieukerk in die neue Saison gestartet. Die Gäste von Dirk Jung lieferten dem Aufsteiger einen guten Kampf und gingen kurz vor der Pause durch Skerdilaid Haxhimusa in Führung (44.). Lange hielt dieser Vorsprung allerdings nicht, weil Benedikt Vöckel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ausgleich erzielte (45.+4). Damit war die Partie zur Pause wieder offen, nachdem Nieukerk zuvor kurz davor gestanden hatte, mit einem Vorsprung in die Kabine zu gehen.
Nach dem Seitenwechsel blieb das Eröffnungsspiel eng, ehe Louis Bruns in der 61. Minute den entscheidenden Treffer setzte. Aus dem 0:1 machte die Mannschaft von Spielertrainer Björn Gatermann und spielendem Co-Trainer Jordi Barbara damit ein 2:1. Für Goch II bedeutet der Auftaktsieg einen gelungenen Start in die neue Spielzeit. Nieukerk blieb trotz Führung ohne Punkt, hat aber dennoch eine ordentliche Leistung gezeigt.
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Alemannia Pfalzdorf II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Straelen - SG Kessel / Ho-Ha
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Viktoria Goch II
So., 23.08.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Viktoria Winnekendonk
So., 23.08.26 15:30 Uhr TSV Nieukerk - Sportfreunde Broekhuysen II
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Veert - 1. FC Kleve II
So., 23.08.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Siegfried Materborn
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Sevelen - BV Sturm Wissel
3. Spieltag
Sa., 29.08.26 18:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Uedemer SV
So., 30.08.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Goch II
So., 30.08.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Veert
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - SV Walbeck
So., 30.08.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Straelen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 30.08.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Grün-Weiß Vernum
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