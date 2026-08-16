 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Kreisliga A Kleve-Geldern live: So läuft der Saisonstart

Kreisliga A Kleve-Geldern: Viktoria Goch II gewinnt das Eröffnungsspiel gegen den TSV Nieukerk nach Rückstand, Skerdilaid Haxhimusa, Benedikt Vöckel und Louis Bruns treffen.

von André Nückel · Heute, 09:37 Uhr · 0 Leser
Viktoria Goch II im Fokus.
Viktoria Goch II im Fokus. – Foto: Arno Wirths

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Kreisliga A Kleve/GE
Vikt. Goch II
1. FC Kleve II
Materborn
Sevelen

Das Eröffnungsspiel der Kreisliga A Kleve-Geldern bot direkt eine enge Partie: Der TSV Nieukerk führte kurz vor der Pause, doch Viktoria Goch II antwortete noch vor dem Halbzeitpfiff und drehte das Spiel nach dem Seitenwechsel.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
2
1
Abpfiff
+Video

Die Viktoria Goch II ist mit einem 2:1 gegen den TSV Nieukerk in die neue Saison gestartet. Die Gäste von Dirk Jung lieferten dem Aufsteiger einen guten Kampf und gingen kurz vor der Pause durch Skerdilaid Haxhimusa in Führung (44.). Lange hielt dieser Vorsprung allerdings nicht, weil Benedikt Vöckel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ausgleich erzielte (45.+4). Damit war die Partie zur Pause wieder offen, nachdem Nieukerk zuvor kurz davor gestanden hatte, mit einem Vorsprung in die Kabine zu gehen.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Eröffnungsspiel eng, ehe Louis Bruns in der 61. Minute den entscheidenden Treffer setzte. Aus dem 0:1 machte die Mannschaft von Spielertrainer Björn Gatermann und spielendem Co-Trainer Jordi Barbara damit ein 2:1. Für Goch II bedeutet der Auftaktsieg einen gelungenen Start in die neue Spielzeit. Nieukerk blieb trotz Führung ohne Punkt, hat aber dennoch eine ordentliche Leistung gezeigt.

Heute, 15:00 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
15:00
Spieltext Wissel - SV Walbeck

Heute, 15:30 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
15:30live
Spieltext Materborn - TSV WaWa

Heute, 15:00 Uhr
SG Kessel / Ho-Ha
SG Kessel / Ho-HaSG Kessel / Ho-Ha
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
15:00
Spieltext SG Kessel / Ho-... - Vernum

Heute, 15:00 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
SV Straelen
SV StraelenSV Straelen
15:00
Spieltext SV WiDo - SV Straelen

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
15:00live
Spieltext 1. FC Kleve II - Uedemer SV

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen II
SV Veert
SV VeertSV Veert
15:00
Spieltext Broekhuysen II - SV Veert

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
15:30
Spieltext Pfalzdorf II - Sevelen

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Alemannia Pfalzdorf II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Straelen - SG Kessel / Ho-Ha
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Viktoria Goch II
So., 23.08.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Viktoria Winnekendonk
So., 23.08.26 15:30 Uhr TSV Nieukerk - Sportfreunde Broekhuysen II
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Veert - 1. FC Kleve II
So., 23.08.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Siegfried Materborn
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Sevelen - BV Sturm Wissel

3. Spieltag
Sa., 29.08.26 18:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Uedemer SV
So., 30.08.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Goch II
So., 30.08.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Veert
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - SV Walbeck
So., 30.08.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Straelen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 30.08.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Grün-Weiß Vernum

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