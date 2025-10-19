Kreisliga A Kleve-Geldern live: So läuft der 10. Spieltag!

Kreisliga A Kleve-Geldern: Durch die Siege am Donnerstag bleiben der FC Aldekerk und der SV Walbeck am Tabellenführer Siegfried Materborn dran. So läuft der 10. Spieltag.
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Nütterden
So., 26.10.25 14:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Siegfried Materborn
So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Walbeck - Viktoria Winnekendonk
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - FC Aldekerk
So., 26.10.25 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Grün-Weiß Vernum
So., 26.10.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SGE Bedburg-Hau II
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Issum - SV Sevelen
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Veert - 1. FC Kleve II
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Alemannia Pfalzdorf II
So., 02.11.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Veert
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Nütterden - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 02.11.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Walbeck
So., 02.11.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Uedemer SV
So., 02.11.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Issum
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Sevelen - BV Sturm Wissel
So., 02.11.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - TSV Nieukerk
