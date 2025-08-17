 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Kann sich Kleve direkt behaupten?
Kann sich Kleve direkt behaupten? – Foto: Nils Nellissen

Kreisliga A Kleve-Geldern live: So läuft der 1. Spieltag!

Kreisliga A Kleve-Geldern: Das Eröffnungsspiel steigt beim 1. FC Kleve II, aber auch der SV Sevelen darf am Freitag ran.

1. Spieltag in der Kreisliga A Kleve-Geldern! Der Absteiger 1. FC Kleve II zeigt sich neu formiert gegen Aufsteiger Alemannia Pfalzdorf. Am Freitag spielt außerdem der SV Sevelen gegen den FC Aldekerk. Aufsteiger SV Veert empfängt den Uedemer SV am Sonntag zum "Abschluss" um 15.30 Uhr.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
4
1
Abpfiff
Spieltext 1. FC Kleve II - Pfalzdorf II

Fr., 15.08.2025, 20:00 Uhr
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
0
3
Spieltext Sevelen - Aldekerk

Heute, 15:00 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
15:00live
Spieltext TSV WaWa - Vernum

Heute, 15:00 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
SV Issum
SV IssumSV Issum
15:00
Spieltext SV Walbeck - SV Issum

Heute, 15:00 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
15:00
Spieltext SV WiDo - TSV Nieukerk

Heute, 15:30 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
15:30live
Spieltext Materborn - Wissel

Heute, 15:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
15:30live
Spieltext SGE B.-Hau II - Nütterden

Heute, 15:30 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
15:30live
Spieltext SV Veert - Uedemer SV

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - SGE Bedburg-Hau II
So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Siegfried Materborn
So., 24.08.25 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Walbeck
So., 24.08.25 15:15 Uhr Uedemer SV - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Nütterden - 1. FC Kleve II
So., 24.08.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Viktoria Winnekendonk
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Issum - SV Veert
So., 24.08.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Sevelen

3. Spieltag
Di., 26.08.25 20:00 Uhr SV Veert - BV Sturm Wissel
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - FC Aldekerk
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Grün-Weiß Vernum
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Sevelen
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Walbeck - TSV Nieukerk
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Nütterden - Viktoria Winnekendonk
So., 31.08.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Issum
So., 31.08.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Alemannia Pfalzdorf II

