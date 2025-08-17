Kreisliga A Kleve-Geldern live: So läuft der 1. Spieltag!

1. Spieltag in der Kreisliga A Kleve-Geldern! Der Absteiger 1. FC Kleve II zeigt sich neu formiert gegen Aufsteiger Alemannia Pfalzdorf. Am Freitag spielt außerdem der SV Sevelen gegen den FC Aldekerk. Aufsteiger SV Veert empfängt den Uedemer SV am Sonntag zum "Abschluss" um 15.30 Uhr.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Spieltext 1. FC Kleve II - Pfalzdorf II

Spieltext Sevelen - Aldekerk

Spieltext TSV WaWa - Vernum

Heute, 15:00 Uhr SV Walbeck SV Walbeck SV Issum SV Issum 15:00 PUSH

Spieltext SV Walbeck - SV Issum

Heute, 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk SV WiDo TSV Nieukerk TSV Nieukerk 15:00 PUSH

Spieltext SV WiDo - TSV Nieukerk

Heute, 15:30 Uhr Siegfried Materborn Materborn BV Sturm Wissel Wissel 15:30 live PUSH

Spieltext Materborn - Wissel

Spieltext SGE B.-Hau II - Nütterden

Heute, 15:30 Uhr SV Veert SV Veert Uedemer SV Uedemer SV 15:30 live PUSH

Spieltext SV Veert - Uedemer SV

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag

Fr., 22.08.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - SGE Bedburg-Hau II

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Siegfried Materborn

So., 24.08.25 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Walbeck

So., 24.08.25 15:15 Uhr Uedemer SV - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Nütterden - 1. FC Kleve II

So., 24.08.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Viktoria Winnekendonk

So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Issum - SV Veert

So., 24.08.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Sevelen



3. Spieltag

Di., 26.08.25 20:00 Uhr SV Veert - BV Sturm Wissel

Fr., 29.08.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - FC Aldekerk

Fr., 29.08.25 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Grün-Weiß Vernum

So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Sevelen

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Walbeck - TSV Nieukerk

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Nütterden - Viktoria Winnekendonk

So., 31.08.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Issum

So., 31.08.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Alemannia Pfalzdorf II

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: