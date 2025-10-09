Kreisliga A Kleve-Geldern live: Siegfried Materborn empfängt Kleve II

Kreisliga A Kleve-Geldern: Der Tabellenführer Siegfried Materborn eröffnet den Spieltag am Freitag gegen die Reserve des 1. FC Kleve. Was der 9. Spieltag außerdem bringt.
10. Spieltag
Do., 16.10.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - BV Sturm Wissel
So., 19.10.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Siegfried Materborn
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Nütterden - TSV Nieukerk
So., 19.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Walbeck
So., 19.10.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Veert
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Sevelen - Uedemer SV
So., 19.10.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Issum
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Nütterden
So., 26.10.25 14:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Siegfried Materborn
So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Walbeck - Viktoria Winnekendonk
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - FC Aldekerk
So., 26.10.25 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Grün-Weiß Vernum
So., 26.10.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SGE Bedburg-Hau II
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Issum - SV Sevelen
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Veert - 1. FC Kleve II
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: