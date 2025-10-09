 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Darf Materborn wieder jubeln?
Darf Materborn wieder jubeln? – Foto: Susanne Schmidt

Kreisliga A Kleve-Geldern live: Siegfried Materborn empfängt Kleve II

Kreisliga A Kleve-Geldern: Der Tabellenführer Siegfried Materborn eröffnet den Spieltag am Freitag gegen die Reserve des 1. FC Kleve.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Kreisliga A Kleve-Geldern: Der Tabellenführer Siegfried Materborn eröffnet den Spieltag am Freitag gegen die Reserve des 1. FC Kleve. Was der 9. Spieltag außerdem bringt.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Kleve-Geldern

>>> Das ist die Transferliste der Kreisliga A Kleve-Geldern

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Morgen, 19:30 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
19:30live
Spieltext Materborn - 1. FC Kleve II

So., 12.10.2025, 16:00 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
16:00
Spieltext TSV WaWa - SV WiDo

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
15:00live
Spieltext SV Walbeck - SGE B.-Hau II

So., 12.10.2025, 16:30 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
16:30
Spieltext TSV Nieukerk - Pfalzdorf II

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
15:00
Spieltext Wissel - Nütterden

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
15:30live
Spieltext SV Issum - Aldekerk

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
15:15
Spieltext Uedemer SV - Vernum

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
15:30
Spieltext SV Veert - Sevelen

Das sind die nächsten Spieltage

10. Spieltag
Do., 16.10.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - BV Sturm Wissel
So., 19.10.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Siegfried Materborn
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Nütterden - TSV Nieukerk
So., 19.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Walbeck
So., 19.10.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Veert
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Sevelen - Uedemer SV
So., 19.10.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Issum

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Nütterden
So., 26.10.25 14:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Siegfried Materborn
So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Walbeck - Viktoria Winnekendonk
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - FC Aldekerk
So., 26.10.25 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Grün-Weiß Vernum
So., 26.10.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SGE Bedburg-Hau II
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Issum - SV Sevelen
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Veert - 1. FC Kleve II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kleve-Geldern

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 09.10.2025, 09:00 Uhr
André NückelAutor