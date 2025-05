Kreisliga A Kleve-Geldern live: Meisterstück von Weeze?

Am Freitagabend beginnt Spieltag 27 in der Kreisliga A Kleve-Geldern mit den Heimspielen von Viktoria Goch II und FC Aldekerk. Der Fokus liegt aber auf dem Sonntag: Läuft alles gut, steigt der TSV Weeze im Heimspiel gegen den Uedemer SV in die Bezirksliga auf. Der SV Straelen und der SV Nütterden müssen gewinnen, um Platz 13 nicht aus den Augen zu verlieren. Schon jetzt steht fest, dass die Ränge 14, 15 und 16 in die Kreisliga B führen. Sollte ein vierter Klub aus der Bezirksliga über die Relegation absteigen, so würde es aktuell auch den SV Issum erwischen.

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr SV Straelen - SV Issum

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - FC Aldekerk

So., 18.05.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Viktoria Goch II

So., 18.05.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - TSV Weeze

So., 18.05.25 15:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - SV Sevelen

So., 18.05.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SGE Bedburg-Hau II

So., 18.05.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Nütterden

Di., 20.05.25 20:00 Uhr SV Walbeck - Siegfried Materborn



29. Spieltag

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Grün-Weiß Vernum

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr Viktoria Goch II - Uedemer SV

Sa., 24.05.25 16:30 Uhr SV Issum - Arminia Kapellen/Hamb

So., 25.05.25 13:00 Uhr SV Walbeck - SV Nütterden

So., 25.05.25 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Straelen

So., 25.05.25 15:30 Uhr SV Sevelen - Viktoria Winnekendonk

So., 25.05.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SC Auwel-Holt

So., 25.05.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - TSV Nieukerk

_______________

