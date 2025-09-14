Kreisliga A Kleve-Geldern live: die Sonntagsspiele

Spieltag 5 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Während Alemannia Pfalzdorf II der erste Saisonsieg gelungen ist, fertigt der SV Issum mit dem starken Nils Kabasch den BV Sturm Wissel ab. Am Sonntag geht es mit diesen Partien weiter:

Der SV Veert hielt eine Stunde gut dagegen, dann schlug Alemannia Pfalzdorf II zu: Jannik Lommen traf zum 1:0 (51.). Doppelpacker des Tages: Nils Schotten (71., 79.) entschied die Partie. Veert schwächte sich mit Gelb-Rot gegen Janis Markus Koschitzki (65.), später sah auch Mathis Janßen Gelb-Rot (81.). Pfalzdorf II gelingt damit der erste Sieg, und damit rutscht auch die SGE Bedburg-Hau II an das Ende der Tabelle.

Der SV Issum hat mit einem deutlichen 6:1-Erfolg über den BV Sturm Wissel ein Ausrufezeichen gesetzt. Von Beginn an drückten die Gastgeber aufs Tempo: Nils Kabasch traf bereits in der 13. Minute zur Führung, ehe die Gäste zwar ausgleichen konnten (19.), doch Issum blieb unbeeindruckt. Noch vor der Pause erhöhten erneut Kabasch (32.) und Rojhat Kilic (45.+2). Nach dem Seitenwechsel setzte Issum den Sturmlauf fort: Kilic (55.) und Kabasch mit seinem dritten Treffer (63.) machten früh alles klar, und der Schlusspunkt gehörte Tim Worschischek in der 84. Minute. Wissel konnte den Offensivwirbel der Hausherren nicht stoppen und war defensiv überfordert. Issum präsentierte sich spielfreudig, treffsicher und klettert mit diesem Kantersieg am Aufsteiger vorbei auf Rang elf. Am Sonntag kann der TSV Nieukerk zwar vorbeiziehen, Issum hat den Nichtabstiegsplaz nach diesem Wochenende aber sicher.

Spieltext TSV WaWa - SGE B.-Hau II

Heute, 15:00 Uhr SV Walbeck SV Walbeck SV Nütterden Nütterden 15:00 live PUSH

Spieltext SV Walbeck - Nütterden

Heute, 15:30 Uhr Siegfried Materborn Materborn FC Aldekerk Aldekerk 15:30 live PUSH

Spieltext Materborn - Aldekerk

Spieltext SV WiDo - Vernum

Spieltext 1. FC Kleve II - Sevelen

Heute, 15:15 Uhr Uedemer SV Uedemer SV TSV Nieukerk TSV Nieukerk 15:15 PUSH

Spieltext Uedemer SV - TSV Nieukerk

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag

Mi., 17.09.25 20:00 Uhr Uedemer SV - Alemannia Pfalzdorf II

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Nütterden - SV Veert

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 21.09.25 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - 1. FC Kleve II

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Aldekerk - SV Walbeck

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Issum

So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Sevelen - Viktoria Winnekendonk

So., 21.09.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Siegfried Materborn



7. Spieltag

Mi., 24.09.25 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - TSV Nieukerk

So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - 1. FC Kleve II

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Walbeck - Grün-Weiß Vernum

So., 28.09.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SGE Bedburg-Hau II

So., 28.09.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Nütterden

So., 28.09.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Sevelen

So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Issum - Alemannia Pfalzdorf II

So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Veert - FC Aldekerk

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: