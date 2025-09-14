Kreisliga A Kleve-Geldern live: die Sonntagsspiele

Spieltag 5 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Während Alemannia Pfalzdorf II der erste Saisonsieg gelungen ist, fertigt der SV Issum mit dem starken Nils Kabasch den BV Sturm Wissel ab. Am Sonntag geht es mit diesen Partien weiter:
Der SV Issum hat mit einem deutlichen 6:1-Erfolg über den BV Sturm Wissel ein Ausrufezeichen gesetzt. Von Beginn an drückten die Gastgeber aufs Tempo: Nils Kabasch traf bereits in der 13. Minute zur Führung, ehe die Gäste zwar ausgleichen konnten (19.), doch Issum blieb unbeeindruckt. Noch vor der Pause erhöhten erneut Kabasch (32.) und Rojhat Kilic (45.+2). Nach dem Seitenwechsel setzte Issum den Sturmlauf fort: Kilic (55.) und Kabasch mit seinem dritten Treffer (63.) machten früh alles klar, und der Schlusspunkt gehörte Tim Worschischek in der 84. Minute. Wissel konnte den Offensivwirbel der Hausherren nicht stoppen und war defensiv überfordert. Issum präsentierte sich spielfreudig, treffsicher und klettert mit diesem Kantersieg am Aufsteiger vorbei auf Rang elf. Am Sonntag kann der TSV Nieukerk zwar vorbeiziehen, Issum hat den Nichtabstiegsplaz nach diesem Wochenende aber sicher.
6. Spieltag
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr Uedemer SV - Alemannia Pfalzdorf II
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Nütterden - SV Veert
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 21.09.25 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - 1. FC Kleve II
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Aldekerk - SV Walbeck
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Issum
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Sevelen - Viktoria Winnekendonk
So., 21.09.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Siegfried Materborn
7. Spieltag
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - TSV Nieukerk
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - 1. FC Kleve II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Walbeck - Grün-Weiß Vernum
So., 28.09.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SGE Bedburg-Hau II
So., 28.09.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Nütterden
So., 28.09.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Sevelen
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Issum - Alemannia Pfalzdorf II
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Veert - FC Aldekerk
