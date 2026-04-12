Kreisliga A Kleve-Geldern live: der Sonntag, die Ticker!

TSV Nieukerk gewinnt. – Foto: Hannah Gooren

Spieltag 27 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Der TSV Nieukerk sichert sich wichtige Zähler im Abstiegskampf, während sich SV Issum und SV Nütterden im direkten Duell die Punkte teilen. So geht es am Sonntag weiter.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Zwischen dem SV Issum und dem SV Nütterden endete es 2:2. Nils Kabasch brachte die Gastgeber in der 11. Minute in Führung, ehe Florian Hellmuth ausglich (27.). Noch vor der Pause stellte Kabasch mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her (34.). Im zweiten Durchgang gelang erneut Hellmuth der Ausgleich (75.). Beide Teams bleiben damit eng beieinander: Nütterden kommt auf 19 Punkte, Issum auf 18 und bleibt damit knapp hinter dem direkten Konkurrenten. Sicherlich ist das Remis besser als eine Niederlage, doch beide Teams hätten diesen Dreier gut gebrauchen können.

Der TSV Nieukerk hat beim TSV Wachtendonk-Wankum einen wichtigen 3:2-Auswärtssieg eingefahren. Bereits früh brachte Niklas Harnischmacher die Gäste in Führung (12.), ehe Johannes Kamps auf 2:0 erhöhte (36.). Kurz vor der Pause traf erneut Harnischmacher zum 3:0 (43.). Nach dem Seitenwechsel kam Wachtendonk zurück: Maximilian Wisniewski verkürzte direkt nach Wiederanpfiff (46.), wenig später stellte Nico Schottes auf 2:3 (52.). Weitere Treffer fielen jedoch nicht mehr, sodass Nieukerk die drei Punkte über die Zeit brachte und sich auf 26 Zähler verbessert.

Heute, 15:15 Uhr Uedemer SV Uedemer SV FC Aldekerk Aldekerk 15:15 live PUSH

Spieltext Uedemer SV - Aldekerk

Heute, 17:00 Uhr BV Sturm Wissel Wissel Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf II 17:00 PUSH

Spieltext Wissel - Pfalzdorf II

Spieltext SV WiDo - 1. FC Kleve II

Spieltext Materborn - SGE B.-Hau II

Heute, 15:00 Uhr SV Walbeck SV Walbeck SV Sevelen Sevelen 15:00 PUSH

Spieltext SV Walbeck - Sevelen

Spieltext SV Veert - Vernum

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:45 Uhr 1. FC Kleve II - Siegfried Materborn

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Nütterden - BV Sturm Wissel

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Issum

So., 19.04.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 19.04.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Walbeck

So., 19.04.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - TSV Nieukerk

So., 19.04.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Uedemer SV

So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Veert



25. Spieltag

So., 26.04.26 13:30 Uhr Siegfried Materborn - Viktoria Winnekendonk

So., 26.04.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - FC Aldekerk

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Nütterden

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Walbeck - 1. FC Kleve II

So., 26.04.26 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Sevelen

So., 26.04.26 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Alemannia Pfalzdorf II

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Veert - SGE Bedburg-Hau II

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Issum - Grün-Weiß Vernum

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