Kreisliga A Kleve-Geldern live: Das bringt der Sonntag!

Ab Sommer heißt die Realität für den SV Straelen Kreisliga B. Der ehemalige Regionalliga-Klub stieg am Freitag nach einer klaren Pleite gegen den SV Issum ab und muss in der zweittiefsten Spielklasse den nächsten Neustart wagen

SV Straelen – SV Issum 2:5

SV Straelen: Steven Steegh, Farhad Mohammadi, Mert Aközbek, Mohamed Mekrani, Daan Dousen, Imad Oulad Haddou, Maik Noldes, Sam Vanmaris, Mauricio Baumann, Cristian Voicu (48. Liam Grandt) - Trainer: Michael Janßen - Trainer: Frank Goldau

SV Issum: Lutz Kleinmanns, Steffen Teloo, Philipp Boddenberg, Tim Kabasch, Fabian Kok, Rojhat Kilic, Andreas Bongartz, Martin Weiser, Tim Worschischek, Justin-Noel Schmidt, Ben Bongartz - Trainer: Christian Oymann - Trainer: Thorsten Fronhoffs

Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 (4.), 1:1 Justin-Noel Schmidt (12.), 1:2 Tim Kabasch (15.), 2:2 Mauricio Baumann (55.), 2:3 Tim Worschischek (59.), 2:4 Ben Bongartz (82.), 2:5 Martin Weiser (85.)

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Grün-Weiß Vernum

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr Viktoria Goch II - Uedemer SV

Sa., 24.05.25 16:30 Uhr SV Issum - Arminia Kapellen/Hamb

So., 25.05.25 13:00 Uhr SV Walbeck - SV Nütterden

So., 25.05.25 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Straelen

So., 25.05.25 15:30 Uhr SV Sevelen - Viktoria Winnekendonk

So., 25.05.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SC Auwel-Holt

So., 25.05.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - TSV Nieukerk



30. Spieltag

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Walbeck

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - Viktoria Goch II

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Straelen - SGE Bedburg-Hau II

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Arminia Kapellen/Hamb

So., 01.06.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Issum

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Nütterden - FC Aldekerk

So., 01.06.25 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn

So., 01.06.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Sevelen

