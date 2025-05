Kreisliga A Kleve-Geldern live: Das bringt der Sonntag!

Heute, 15:00 Uhr SV Nütterden Nütterden Viktoria Winnekendonk SV WiDo 15:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr TSV Nieukerk TSV Nieukerk TSV Weeze TSV Weeze 15:00 live PUSH

Heute, 15:15 Uhr Uedemer SV Uedemer SV SV Issum SV Issum 15:15 PUSH

27. Spieltag

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr Viktoria Goch II - SV Walbeck

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Arminia Kapellen/Hamb

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Nütterden - Siegfried Materborn

So., 11.05.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Uedemer SV

So., 11.05.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Viktoria Winnekendonk

So., 11.05.25 15:30 Uhr SV Issum - SC Auwel-Holt

So., 11.05.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - TSV Nieukerk

So., 11.05.25 16:00 Uhr SV Sevelen - SV Straelen



28. Spieltag

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr SV Straelen - SV Issum

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - FC Aldekerk

So., 18.05.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Viktoria Goch II

So., 18.05.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - TSV Weeze

So., 18.05.25 15:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - SV Sevelen

So., 18.05.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SGE Bedburg-Hau II

So., 18.05.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Nütterden

Di., 20.05.25 20:00 Uhr SV Walbeck - Siegfried Materborn

