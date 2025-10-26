 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Das Derby steht wieder an.
Das Derby steht wieder an. – Foto: Hannah Gooren

Kreisliga A Kleve-Geldern live: alle Spiele in der Übersicht

Kreisliga A Kleve-Geldern: Alemannia Pfalzdorf II kann am Freitag den SV Nütterden überholen. Am Sonntag steigt das Derby zwischen TSV Nieukerk und FC Aldekerk.

Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Spieltag 11 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Am Freitagabend hat Alemannia Pfalzdorf II sicherlich das Ziel, am SV Nütterden vorbeizuziehen. Der SVN unterlag zuletzt 1:5 gegen den TSV Nieukerk, der sich sonach warm für sein Derby gegen den FC Aldekerk geschossen hat.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
3
0
Abpfiff
+Video
Die Reserve der Alemannia Pfalzdorf bestätigte ihre gute Form und gewann souverän mit 3:0 gegen den SV Nütterden. Bereits nach acht Minuten brachte Joel Maximilian Piskurek die Hausherren in Führung und stellte früh die Weichen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Finn Jakob Kösters auf 2:0, ehe Luca Kanders mit dem dritten Treffer den verdienten Endstand herstellte. Damit bleibt Pfalzdorf II auf einem Nichtabstiegsplatz.

Heute, 14:00 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
14:00
Spieltext TSV WaWa - Materborn

Heute, 15:00 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
15:00live
Spieltext SV Walbeck - SV WiDo

Heute, 15:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
15:00live
Spieltext TSV Nieukerk - Aldekerk

Heute, 15:00 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
15:00
Spieltext Wissel - Vernum

Heute, 15:30 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
15:30live
Spieltext SV Issum - Sevelen

Heute, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
15:15live
Spieltext Uedemer SV - SGE B.-Hau II

Heute, 15:30 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
15:30live
Spieltext SV Veert - 1. FC Kleve II

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Alemannia Pfalzdorf II
So., 02.11.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Veert
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Nütterden - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 02.11.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Walbeck
So., 02.11.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Uedemer SV
So., 02.11.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Issum
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Sevelen - BV Sturm Wissel
So., 02.11.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - TSV Nieukerk

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr SV Issum - 1. FC Kleve II
Sa., 08.11.25 17:00 Uhr BV Sturm Wissel - SGE Bedburg-Hau II
So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Walbeck
So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Sevelen
So., 09.11.25 15:15 Uhr Uedemer SV - Viktoria Winnekendonk
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Nütterden - FC Aldekerk
So., 09.11.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Grün-Weiß Vernum
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Veert - Siegfried Materborn

André Nückel