Kreisliga A Kleve-Geldern: Diese Transfers stehen schon fest - UPDATE Alle Transfers der Kreisliga A Kleve-Geldern zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht. Stand: 29. Juni 2026. von André Nückel · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

So läuft der Transfer-Sommer in der Kreisliga A. – Foto: Susanne Schmidt

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Kreisliga A Kleve-Geldern zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert. Das Update Ende Juni.

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So könnt ihr Transfers bei FuPa eintragen.

Fehlende Zu- und Abgänge könnt ihr der FuPa-Redaktion per E-Mail an fupa@rp-digital.de melden. Wir verfassen gerne Artikel über eure Transfers.

Hier gibt es die aktuellsten Transfers im Fußballverband Niederrhein.

Stand der Transferliste: 29. Juni 2026

Alle Wechsel ab dem 1. April gelistet.

Die Übersicht wird regelmäßig aktualisiert. Kreisliga A Kleve-Geldern: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht 1. FC Kleve II

Trainer: Christian Klunder

Zugänge: Tim Martin Jozic (), Len Deckers (), Martin Tekaat (), Nicolas Rode (), Falko Kersten (), Jaime Neuroth (SV Rindern II), Noah Bienemann (SV Rindern III), Luca Leon Heek (), Jesco David Akpojaro (SV Griethausen), Levi Wolters (BV DJK Kellen)

Abgänge: Daniel Graffmann (SV Bedburg-Hau), Iljan Güden (VfR Warbeyen), Aly Oumar Cherif (Siegfried Materborn II), Fabian Cox (unbekannt), Fynn Classen (VfB Rheingold Emmerich)



Alemannia Pfalzdorf II

Trainer: Christian Offermanns

Zugänge: keine

Abgänge: keine





BV Sturm Wissel

Trainer: Robin Deckers

Zugänge: Fabian Mertens (SG Kalkar / SV Hö-Nie), Erik Jansen (JSG Uedemer SV / Fortuna Keppeln / SSV Louisendorf)

Abgänge: Ruben Thul (Stand-By), Mahsum Mogar (Unbekannt)



Grün-Weiß Vernum

Trainer: Timo Pastoors

Zugänge: Max Oberheim (Rot-Weiß Geldern), Kareem Jradi (Kevelaerer SV II), Robin Billion (Grün-Weiß Vernum II), Timo Pastoors (SV Veert)

Abgänge: Sascha Heigl (SV Veert)



