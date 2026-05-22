Kreisliga A Kleve-Geldern: Diese Transfers stehen schon fest

Kreisliga A Kleve-Geldern: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht
1. FC Kleve II
Trainer: Christian Klunder
Zugänge: Jan Hendricks (), Tim Martin Jozic (), Noah Bienemann (), Len Deckers (), Martin Tekaat (), Nicolas Rode (), Jaime Neuroth (), Falko Kersten ()
Abgänge: Daniel Graffmann (SV Bedburg-Hau), Iljan Güden (VfR Warbeyen), Aly Oumar Cherif (Siegfried Materborn II)
Alemannia Pfalzdorf II
Trainer: Christian Offermanns
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Grün-Weiß VernumTrainer:
Sascha HeiglZugänge:
Max Oberheim (Rot-Weiß Geldern zg.), Kareem Jradi (Kevelaerer SV II)Abgänge:
keineSGE Bedburg-Hau IITrainer:
Rene van EltenZugänge:
Alexander Kolender (SV Donsbrüggen), Milan Stang (SG Keeken / Schanz), Christoph Meyer ()Abgänge:
keineSiegfried MaterbornTrainer:
Sebastian EulZugänge:
Ben Pauls (Viktoria Goch), Jason Tänzler (1. FC Kleve), Jonas Elias Eul (1. FC Kleve), Mathis Hilgers (JSG 1. FC Kleve/Rindern II), Julian Diedenhofen (SGE Bedburg-Hau), Tim Helmus (SGE Bedburg-Hau), Christoph Gorißen (SGE Bedburg-Hau), Theo Panke (SGE Bedburg-Hau), Louis Hoenselaar (SGE Bedburg-Hau), Leon Claaßen (SGE Bedburg-Hau), Gislain Ngesang (SGE Bedburg-Hau)Abgänge:
Falko Hammer (Viktoria Goch), Henning Klösters (SV Schottheide-Frasselt), Jonathan Klingbeil (DJK Grün-Weiß Appeldorn), Robert Salma (Siegfried Materborn II)SV IssumTrainer:
Ardian SarisZugänge:
keineAbgänge:
Tim Kabasch (Uedemer SV)SV NütterdenTrainer:
Stefan HommersZugänge:
Mattis Lars Verdonk (TuS Kranenburg)Abgänge:
keineSV SevelenTrainer:
Fabian-Andreas MaasZugänge:
Kryspin Kmita (JSG Sevelen/Issum), Marlon Belting (JSG Sevelen/Issum), Tristan Belting (JSG Sevelen/Issum), Lars Ruhnau (JSG Sevelen/Issum)Abgänge:
Lukas Garic (Kevelaerer SV), Luca Maas (), Adriano Fröse (SV Straelen)SV VeertTrainer:
Timo PastoorsZugänge:
keineAbgänge:
keineSV WalbeckTrainer:
Carlos Hurtado MartinezZugänge:
keineAbgänge:
keineTSV NieukerkTrainer:
Dirk JungZugänge:
keineAbgänge:
keineTSV Wachtendonk-WankumTrainer:
Sebastian TissenZugänge:
keineAbgänge:
Michael Bodden (Unbekannt), Philipp Hollenbenders (SC Union Nettetal II)Uedemer SVTrainer:
Peter JanßenZugänge:
Tim Kabasch (SV Issum), Niclas Pohle (SGE Bedburg-Hau)Abgänge:
keineViktoria WinnekendonkTrainer:
Johannes RankersZugänge:
Sven Schneider (Viktoria Goch), Jan Wilbers (Viktoria Goch)Abgänge:
Almir Pasalic (Fortuna Millingen), Lion Janssen (Kevelaerer SV)
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