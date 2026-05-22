 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Kreisliga A Kleve-Geldern: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Kreisliga A Kleve-Geldern zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers der Kreisliga A Kleve-Geldern.
Die Transfers der Kreisliga A Kleve-Geldern. – Foto: Susanne Schmidt

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Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Kreisliga A Kleve-Geldern zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Kreisliga A Kleve-Geldern: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

1. FC Kleve II
Trainer: Christian Klunder
Zugänge: Jan Hendricks (), Tim Martin Jozic (), Noah Bienemann (), Len Deckers (), Martin Tekaat (), Nicolas Rode (), Jaime Neuroth (), Falko Kersten ()
Abgänge: Daniel Graffmann (SV Bedburg-Hau), Iljan Güden (VfR Warbeyen), Aly Oumar Cherif (Siegfried Materborn II)

Alemannia Pfalzdorf II
Trainer: Christian Offermanns
Zugänge: keine
Abgänge: keine

BV Sturm Wissel
Trainer: Robin Deckers
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Aldekerk
Trainer: Marc Kersjes
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Grün-Weiß Vernum
Trainer: Sascha Heigl
Zugänge: Max Oberheim (Rot-Weiß Geldern zg.), Kareem Jradi (Kevelaerer SV II)
Abgänge: keine

SGE Bedburg-Hau II
Trainer: Rene van Elten
Zugänge: Alexander Kolender (SV Donsbrüggen), Milan Stang (SG Keeken / Schanz), Christoph Meyer ()
Abgänge: keine

Siegfried Materborn
Trainer: Sebastian Eul
Zugänge: Ben Pauls (Viktoria Goch), Jason Tänzler (1. FC Kleve), Jonas Elias Eul (1. FC Kleve), Mathis Hilgers (JSG 1. FC Kleve/Rindern II), Julian Diedenhofen (SGE Bedburg-Hau), Tim Helmus (SGE Bedburg-Hau), Christoph Gorißen (SGE Bedburg-Hau), Theo Panke (SGE Bedburg-Hau), Louis Hoenselaar (SGE Bedburg-Hau), Leon Claaßen (SGE Bedburg-Hau), Gislain Ngesang (SGE Bedburg-Hau)
Abgänge: Falko Hammer (Viktoria Goch), Henning Klösters (SV Schottheide-Frasselt), Jonathan Klingbeil (DJK Grün-Weiß Appeldorn), Robert Salma (Siegfried Materborn II)

SV Issum
Trainer: Ardian Saris
Zugänge: keine
Abgänge: Tim Kabasch (Uedemer SV)

SV Nütterden
Trainer: Stefan Hommers
Zugänge: Mattis Lars Verdonk (TuS Kranenburg)
Abgänge: keine

SV Sevelen
Trainer: Fabian-Andreas Maas
Zugänge: Kryspin Kmita (JSG Sevelen/Issum), Marlon Belting (JSG Sevelen/Issum), Tristan Belting (JSG Sevelen/Issum), Lars Ruhnau (JSG Sevelen/Issum)
Abgänge: Lukas Garic (Kevelaerer SV), Luca Maas (), Adriano Fröse (SV Straelen)

SV Veert
Trainer: Timo Pastoors
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Walbeck
Trainer: Carlos Hurtado Martinez
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Nieukerk
Trainer: Dirk Jung
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Wachtendonk-Wankum
Trainer: Sebastian Tissen
Zugänge: keine
Abgänge: Michael Bodden (Unbekannt), Philipp Hollenbenders (SC Union Nettetal II)

Uedemer SV
Trainer: Peter Janßen
Zugänge: Tim Kabasch (SV Issum), Niclas Pohle (SGE Bedburg-Hau)
Abgänge: keine

Viktoria Winnekendonk
Trainer: Johannes Rankers
Zugänge: Sven Schneider (Viktoria Goch), Jan Wilbers (Viktoria Goch)
Abgänge: Almir Pasalic (Fortuna Millingen), Lion Janssen (Kevelaerer SV)

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