 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Kreisliga A: Kevin Holland schießt Büderich II mit Doppelpack zum Sieg

In der Düsseldorfer Kreisliga A geht der 23. Spieltag am Freitag los, auch am Samstag wird mit dem Duell zwischen Schwarz-Weiß und dem DSC II ein Spiel ausgetragen. Die Aufstiegsfavoriten greifen erst am Sonntag ein.

von Sascha Köppen · Heute, 10:08 Uhr · 0 Leser
Kevin Holland kommt nach seinem Doppelpack auf 26 Saisontore.
Kevin Holland kommt nach seinem Doppelpack auf 26 Saisontore. – Foto: Aljoscha Franzen

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KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Seit Wochen marschieren die beiden Top-Teams der Kreisliga A Düsseldorf im Gleichschritt, der SC Unterbach bleibt Woche für Woche die aktuellen vier Zähler vor den Sportfreunden Gerresheim. Demnach ist es nicht unwahrscheinlich, dass es auch am 23. Spieltag so weiter gehen könnte. Die Unterbacher sind dabei bei Rot-Weiß Lintorf, das aktuell einen Abstiegsplatz belegt, der haushohe Favorit, während die Gerresheimer beim Siebten Hilden 05/06 die deutlich schwierigere Aufgabe haben dürfte.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf

Der mit den Lintorfern punktgleiche Vorletzte DSC 99 II hat es seinerseits im Abstiegskampf mit Schwarz-Weiß 06 zu tun, das Spiel wird am Samstagnachmittag angepfiffen. Der TSV Urdenbach, der in der Vorwoche als 15. der Tabelle den davor liegenden ASV Tiefenbroich auf zwei Punkte an sich herangezogen hatte, wird versuchen, beim TuS Gerresheim den nächsten Schritt aus dem Keller zu machen. Wollen die Tiefenbroicher ein weiteres Abrutschen verhindern, müssten sie gegen den Vierten VfL Benrath etwas bewegen. Bereits am Freitag hatte Tusa 06 nach dem engen Duell mit den Sportfreunden Gerresheim den FC Büderich II zu Gast.

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So läuft der 23. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Am Freitag traten an:

Tusa 06 Düsseldorf unterliegt daheim dem FC Büderich II

Gestern, 19:30 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
0
2
Abpfiff
Gegen die Sportfreunde Gerresheim waren die Kicker von Tusa 06 nah dran an einem Punktgewinn, diesemal wurde es daheim gegen den FC Büderich II nichts mit einem eigenen Treffer. Stattdessen war es Kevin Holland, der nicht nur in der 28. Minute zur Führung für die Gäste traf, sondern auch in der 72. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends das Spiel entschied. Sein persönliches Konto hat er damit auf 26 Saisontore nach oben geschraubt. Die Büdericher bleiben damit im Kampf um das obere Tavellendrittel im Rennen, während die Gäste sich auf ihr ordentliches Polster auch die Gefahrenzone verlasen müssen - und wohl auch dürfen.

DJK Tusa 06 Düsseldorf – FC Büderich II 0:2
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Niklas Hampe, Christopher Fuchs, Yasin Rezgui (23. José Guillermo Rivero-Hoffmann), Deniz Emre Mert Akyüz (63. Pierre Kerschowski), Daniel Dix, Noah Rugamba, Theo Morfeld, Umut Mert Akyüz (77. Maximilian Kuhs), Lennart Barenbrügge, Can-Leon Leidag, Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
FC Büderich II: Rico Ix, Niklas Püllen, Lucas Wienands (89. Niklas Meinhard), Fabio Orlean, Jan Sturhan, Benedikt Niesen (85. Julian Platte), Robin Henkel, Max Krause, Simon Bulst (65. Matthias Bogie), Marc Bergmann, Kevin Holland (77. Kai Breuer) - Trainer: Kay Schmidt
Schiedsrichter: Sebastian Brömmel - Zuschauer: 33
Tore: 0:1 Kevin Holland (28.), 0:2 Kevin Holland (72.)

Am Samstag spielen:

Schwarz-Weiß 06 - DSC 99 II

Heute, 16:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
16:00live

Am Sonntag treten an:

AC Italia Hilden - KSC Tesla

Morgen, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
15:00live

Türkgücü Ratingen - SV Wersten

Morgen, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
15:30

FC Bosporus - SC West

Morgen, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
15:00

Rot-Weiß Lintorf - SC Unterbach

Morgen, 13:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
13:00

ASV Tiefenbroich - VfL Benrath

Morgen, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
15:15

TuS Gerresheim - TSV Urdenbach

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
15:00

SP.-VG. Hilden 05/06 - Sportfreunde Gerresheim

Morgen, 15:30 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
So., 22.03.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 22.03.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - Türkgücü Ratingen
So., 22.03.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - TuS Gerresheim
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - FC Bosporus Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - AC Italia Hilden
So., 22.03.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfL Benrath - TSV Urdenbach
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Unterbach - ASV Tiefenbroich
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - Rot-Weiß Lintorf

25. Spieltag
So., 29.03.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SV Wersten 04
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - KSC Tesla 07
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SC Unterbach
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - VfL Benrath
So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 29.03.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - FC Büderich II
So., 29.03.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Düsseldorf-West
So., 29.03.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - Sportfreunde Gerresheim
So., 29.03.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - DSC 99 Düsseldorf II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

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