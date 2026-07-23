Kreisliga A Kempen-Krefeld: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 26

Die Zu- und Abgänge. – Foto: Ralph Görtz

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Kreisliga A Kempen-Krefeld! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.

Hülser SV

Trainer: Marcel Fimmers, André Wienes

Zugänge: Simon Jolitz (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen II), Julian Noah Baumann (Hülser SV II), Johannes Kaufmann (Hülser SV II)

Abgänge: keine



OSV Meerbusch II

Trainer: Frank Kollegger

Zugänge: keine

Abgänge: Bilal Winkelmann (SC St. Tönis 1911/20 II)





SC NiederkrüchtenTrainer: Patrick BiercherZugänge: Jason Caspers (Willkommen zurück), Marek Hiepen (VSF Amern III), Andrej Schweizer (), Noah Kehrberg (), Ben Beckers (), Melih Cevdet Ceylan (), Ralf Schrynemackers (), Ralf Schrynemackers (), Konrad Klingen (SC Niederkrüchten)Abgänge: Robin Vogl (DJK Fortuna Dilkrath), Kewel Yezion (SC Union Nettetal II), Tim Friedrich (SC Waldniel)SC Rhenania HinsbeckTrainer: Sebastian Thissen, Marco HammannZugänge: Daniel Schmitz (SC Rhenania Hinsbeck), Maurice Wittlings (SC Rhenania Hinsbeck), Leonard Schulze (SC Rhenania Hinsbeck), Justus Ploenes (SC Rhenania Hinsbeck), Oliver Schenk (aus Verletzung), Tom Heydhausen (aus Verletzung)Abgänge: Niklas Bongartz (TSV Boisheim), Marco Heryschek (Karriereende), Philipp Bongartz (SC Rhenania Hinsbeck II), Nils Jacobs (SC Rhenania Hinsbeck II), Lukas Raddatz (SC Rhenania Hinsbeck II), Max Zanders (SC Rhenania Hinsbeck II)SC SchiefbahnTrainer: Pascal DierigZugänge: Alexander Siepmann (CSV Marathon Krefeld), Irfan Yildiz (VfB Uerdingen), Berdan Deniz (TuS Gellep)Abgänge: Simon Vieten (Pausiert), Marco Lippolis (SC Düsseldorf-West), Robin Montag (SC St. Tönis 1911/20 III), Philipp Undi (SC St. Tönis 1911/20 III), Moritz Sauer (SC Viktoria 07 Anrath III)SC Viktoria 07 AnrathTrainer: Sven Schmitz, Daniel SteinmetzZugänge: Giray Köprülü (SSV Strümp), Deniz Eray Karli (SV Lürrip), Diego Lifia (eigene Jugend), Diego Matthiessen (eigene Jugend), Julius Weinhold (eigene Jugend), Paraskevas Apostologlou (eigene Jugend), Carlos Tenderich (ASV Einigkeit Süchteln), Ben Schubert (CSV Marathon Krefeld)Abgänge: Frederik Dominas (SC Viktoria 07 Anrath II), Kevin Müllers (SC Viktoria 07 Anrath II), Moritz Eveleigh (Pausiert), Kevin Müllers (SC Viktoria 07 Anrath III), Frederik Dominas (SC Viktoria 07 Anrath III), Moritz Eveleigh (DJK Tusa 06 Düsseldorf III)SC WaldnielTrainer: Klaus ErnstZugänge: Tim Friedrich (SC Niederkrüchten), Andrij Petik (Fortuna Mönchengladbach), Christian Schnitzler (SC Waldniel II), Noah Mundfortz (SC Waldniel II)Abgänge: Ilir Tahiri (Berufliche Pause), Paul Wilms (Berufliche Pause), Lars Bonsels (Berufliche Pause)SSV StrümpTrainer: Mike HeinZugänge: Leon Kempkens (TSV Meerbusch), Eren Muhammed Helvaci (Anadolu Türkspor Krefeld), Burhan Sahin (VfB Uerdingen), Kevin Pfaff (VSF Amern), Hamza Incirci (Anadolu Türkspor Krefeld)Abgänge: Giray Köprülü (SC Viktoria 07 Anrath), Benjamin Willing (Karriereende), Falco Reuter (MSV Hilden)SuS SchaagTrainer: Artur GrzesiakZugänge: Dimitrijs Panteleicuks (TSV Kaldenkirchen II), Timo Steuten (MTV Stuttgart II)Abgänge: Dominik Schmitz (SuS Schaag II), Timo Steuten (MTV Stuttgart II)TIV NettetalTrainer: Sezai Özcan, Deniz MetinZugänge: Demirhan Kumlu (SC Union Nettetal)Abgänge: Amir Hossein Ahmadi (Anadolu Türkspor Krefeld)TSV KaldenkirchenTrainer: Andreas SchwanZugänge: Andreas Schwan (Vereinslose Spieler Niederrhein), Ben-Oliver Boeken (SC Union Nettetal), Leon Weiss (ASV Einigkeit Süchteln), Leo Kirschnick (DJK VfL Willich), Enes Memedov (TV Lobberich)Abgänge: Fabian Wiegers (VfR Krefeld-Fischeln), Kai Lukas Otten (VfR Krefeld-Fischeln), Philipp Stephan Wiegers (VfR Krefeld-Fischeln), Jörg Ungerer (DJK Fortuna Dilkrath), Janis Ungerer (DJK Fortuna Dilkrath), Lars Heines (VfR Krefeld-Fischeln)TSV Krefeld-Bockum IITrainer: Leslaw GoluchZugänge: Robin Müller (TSV Krefeld-Bockum), Dimic Race (TSV Krefeld-Bockum II), Bartlomiej Gondek (KFC Uerdingen 05), Oliver Slawomir Kitowski (VfL Tönisberg II)Abgänge: Dimic Race (TSV Krefeld-Bockum II), Mika Jan Polenk (TSV Krefeld-Bockum III), Görkem-Samed Koyuncu (TSV Krefeld-Bockum III)TSV Meerbusch IIITrainer: Jannik Boortz, Andreas LahnZugänge: Kevin Stienen (SV Oppum)Abgänge: Markus Klann (TSV Wachtendonk-Wankum), Pascal Langensiepen (VfR Krefeld-Fischeln III), Matheos Mavroudis (SC Germania Reusrath II), Kevin Wolters (VfR Krefeld-Fischeln III)TSV Meerbusch IITrainer: Jannik BoortzZugänge: keineAbgänge: Moner Najim Abdulredha (SC Union Nettetal II), Hrustan Kadric (SG Benrath-Hassels), Ylber Rrahmani (OSV Meerbusch), Hussein Nadir (1. FC Mönchengladbach), Özgün Özdemir (DJK VfL Willich), Marvin Monning (OSV Meerbusch), Ammar Kiwani (SC St. Tönis 1911/20 II), Filip Maximilian Jakobsson (SSV Strümp II), Tom Karius (VfB 03 Hilden II), Janis Hrustic (Sportfreunde Neuwerk)TuRa Brüggen IITrainer: Rouven RoeloffsZugänge: Melih Akkus (JSG Brüggen A-Jugend), Colin Becker (JSG Brüggen/Bracht), Kevin Köhler (Sportfreunde Leuth), Ivo Jennißen (TuRa Brüggen), Falko Wolters (Reaktiviert), Mohammad El Osman (Borussia Oedt), Christopher Lehnen (Reaktiviert), Ibo Cobanoglu (Dülkener FC)Abgänge: Athanasios Tazidis (TV Lobberich), Marvin Löw (TuRa Brüggen), Marvin Gierling (TuRa Brüggen III), Kevin Schuster (TuRa Brüggen III)VfL Tönisberg IITrainer: Sven LockeZugänge: Zinedine Durmus (Holzheimer SG), Christopher Argelis Vierrether (FC Traar), Romano Sven Herrmann (FC Hellas Krefeld II), Alhassan Alabboud (FC Hellas Krefeld), Jakob Wenders (Aus eigener Jugend), Simon Dömges (Aus eigener Jugend), Simon Bünk (Aus eigener Jugend), Florian Stienen (Aus eigener Jugend), Tom Hüsken (Aus eigener Jugend), Amin Omar Mustafi (Aus eigener Jugend), Maximilian Teßmer (Aus eigener Jugend), Paul Cremers (SC Union Nettetal II), Lazem Mohamed (FC Hellas Krefeld)Abgänge: Thomas Eichwald (FC Borussia Hückelhoven), Lucas Gerd Rekers (Pausiert), Marco Tepper (VfL Tönisberg III), Simon Bünk (VfL Tönisberg III), Simon Dömges (VfL Tönisberg III), Ole Feuser (VfL Tönisberg III), Papithan Ponnuturai Pushparajah (VfL Tönisberg III), Amin Omar Mustafi (VfL Tönisberg III), Fabio Briarero (VfL Tönisberg III), Yannick Raulf (VfL Tönisberg III), Riad Avdulli (VfL Tönisberg III), Oliver Slawomir Kitowski (TSV Krefeld-Bockum II)

TuRa Brüggen II

Trainer: Rouven Roeloffs

Zugänge: Melih Akkus (JSG Brüggen A-Jugend), Colin Becker (JSG Brüggen/Bracht), Kevin Köhler (Sportfreunde Leuth), Ivo Jennißen (TuRa Brüggen), Falko Wolters (Reaktiviert), Mohammad El Osman (Borussia Oedt), Christopher Lehnen (Reaktiviert), Ibo Cobanoglu (Dülkener FC)

Abgänge: Athanasios Tazidis (TV Lobberich), Marvin Löw (TuRa Brüggen), Marvin Gierling (TuRa Brüggen III), Kevin Schuster (TuRa Brüggen III)



VfL Tönisberg II

Trainer: Sven Locke

Zugänge: Zinedine Durmus (Holzheimer SG), Christopher Argelis Vierrether (FC Traar), Romano Sven Herrmann (FC Hellas Krefeld II), Alhassan Alabboud (FC Hellas Krefeld), Jakob Wenders (Aus eigener Jugend), Simon Dömges (Aus eigener Jugend), Simon Bünk (Aus eigener Jugend), Florian Stienen (Aus eigener Jugend), Tom Hüsken (Aus eigener Jugend), Amin Omar Mustafi (Aus eigener Jugend), Maximilian Teßmer (Aus eigener Jugend), Paul Cremers (SC Union Nettetal II), Lazem Mohamed (FC Hellas Krefeld)

Abgänge: Thomas Eichwald (FC Borussia Hückelhoven), Lucas Gerd Rekers (Pausiert), Marco Tepper (VfL Tönisberg III), Simon Bünk (VfL Tönisberg III), Simon Dömges (VfL Tönisberg III), Ole Feuser (VfL Tönisberg III), Papithan Ponnuturai Pushparajah (VfL Tönisberg III), Amin Omar Mustafi (VfL Tönisberg III), Fabio Briarero (VfL Tönisberg III), Yannick Raulf (VfL Tönisberg III), Riad Avdulli (VfL Tönisberg III), Oliver Slawomir Kitowski (TSV Krefeld-Bockum II)