Kreisliga A Kempen-Krefeld: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 26

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Kreisliga A Kempen-Krefeld! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.
DJK VfL Willich
Trainer: Stefan Poetters, Sascha Hein
Zugänge: Pawel Grzeska (SV Oppum), Luke Meyer (SV Oppum), Domenic Hamacher (TuS Gellep), Oguz Sentürk (SC Schiefbahn II), Lennart Lührmann (Eigene Jugend), Luca Griese (Eigene Jugend), Leno Frank (DJK VfL Willich II), Simon Nicklas Brocker (VfR Krefeld-Fischeln), Felix Tim Oliver Kant (SV Oppum II), Özgün Özdemir (TSV Meerbusch II), Luca Griese (DJK VfL Willich), Lennart Lührmann (DJK VfL Willich), Anil Gözen (DJK VfL Willich), Benedict Essel Mensah (Anadolu Türkspor Krefeld)
Abgänge: Zivko Zivkovic (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Patrick Jokiel (DJK VfL Willich II), Felix Griß (SC Viersen-Rahser)
FC Hellas Krefeld
Trainer: Leon Pietta, Bonko Smoljanovic
Zugänge: Nick Sotiriou (VfR Krefeld-Fischeln II), Maurizio Garau Serra (VfR Krefeld-Fischeln II), Semi Emre Gürbüz (CSV Marathon Krefeld), Giuseppe Parvisi (Anadolu Türkspor Krefeld), Antonio De Luca (Anadolu Türkspor Krefeld), Kosmas Kokotas (FC Hellas Krefeld II), Kenan Cantürk (Anadolu Türkspor Krefeld), Ekrem Aksu (CSV Marathon Krefeld), Yavuzhan Özün (SuS Krefeld), Joel Sesli (VfR Krefeld-Fischeln II)
Abgänge: Sefedin Beciri (SC Viktoria 09 Krefeld), Lukas Alexander Vogel (FC Traar), Pascal Stronczek (TSV Krefeld-Bockum III), Yavuzhan Özün (SuS Krefeld), Alhassan Alabboud (VfL Tönisberg II), Lucas do Bonfim (vereinslos (Verletzungspause/ Studium)), Mehmet Ufuk Erkan (VfR Krefeld-Fischeln II), Kai Sirtl (FC Hellas Krefeld II), Lazem Mohamed (VfL Tönisberg II), Vasilis Zerdevas (SC St. Tönis 1911/20 II), Petros Petridis (GSC Hellas Düsseldorf), Nahim Teniani Chamoro (SV Helpenstein), Domenic Lucas (TV Lobberich)
TuRa Brüggen II
Trainer: Rouven Roeloffs
Zugänge: Melih Akkus (JSG Brüggen A-Jugend), Colin Becker (JSG Brüggen/Bracht), Kevin Köhler (Sportfreunde Leuth), Ivo Jennißen (TuRa Brüggen), Falko Wolters (Reaktiviert), Mohammad El Osman (Borussia Oedt), Christopher Lehnen (Reaktiviert), Ibo Cobanoglu (Dülkener FC)
Abgänge: Athanasios Tazidis (TV Lobberich), Marvin Löw (TuRa Brüggen), Marvin Gierling (TuRa Brüggen III), Kevin Schuster (TuRa Brüggen III)
VfL Tönisberg II
Trainer: Sven Locke
Zugänge: Zinedine Durmus (Holzheimer SG), Christopher Argelis Vierrether (FC Traar), Romano Sven Herrmann (FC Hellas Krefeld II), Alhassan Alabboud (FC Hellas Krefeld), Jakob Wenders (Aus eigener Jugend), Simon Dömges (Aus eigener Jugend), Simon Bünk (Aus eigener Jugend), Florian Stienen (Aus eigener Jugend), Tom Hüsken (Aus eigener Jugend), Amin Omar Mustafi (Aus eigener Jugend), Maximilian Teßmer (Aus eigener Jugend), Paul Cremers (SC Union Nettetal II), Lazem Mohamed (FC Hellas Krefeld)
Abgänge: Thomas Eichwald (FC Borussia Hückelhoven), Lucas Gerd Rekers (Pausiert), Marco Tepper (VfL Tönisberg III), Simon Bünk (VfL Tönisberg III), Simon Dömges (VfL Tönisberg III), Ole Feuser (VfL Tönisberg III), Papithan Ponnuturai Pushparajah (VfL Tönisberg III), Amin Omar Mustafi (VfL Tönisberg III), Fabio Briarero (VfL Tönisberg III), Yannick Raulf (VfL Tönisberg III), Riad Avdulli (VfL Tönisberg III), Oliver Slawomir Kitowski (TSV Krefeld-Bockum II)
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