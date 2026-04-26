Kreisliga A Kempen-Krefeld: So lief der Spieltag

Spieltag 29 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Wichtige Punkte im Keller und oben: SC Niederkrüchten dreht gegen FC Hellas Krefeld, während DJK VfL Willich beim SSV Strümp spät zuschlägt und den dritten Platz festigt.
Lange Zeit blieb die Partie zwischen dem SSV Strümp und der DJK VfL Willich torlos, ehe die Gäste ihre Effizienz in der Schlussphase unter Beweis stellten. Erst in der 69. Minute brachte Mike Tofel Willich in Führung, bevor Vladislav Kochoutine neun Minuten später nachlegte (78.). Strümp hielt die Begegnung über weite Strecken offen, konnte aber keine Möglichkeit nutzen, während Willich seine Chancen effektiver verwertete. Mit dem Sieg baut die Mannschaft von Stefan Poetters ihre starke Position im oberen Tabellendrittel weiter aus. Willich festigt mit nun 55 Punkten Rang drei und bleibt klar im Rennen um die vorderen Plätze und hat zurzeit nur drei Punkte weniger als der VfB Uerdingen, während Strümp mit 37 Zählern im gesicherten Mittelfeld bleibt, ohne entscheidend nach oben angreifen zu können.
Im Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte setzte sich der SC Niederkrüchten mit 2:1 gegen den FC Hellas Krefeld durch und verschafft sich damit etwas Luft im Tabellenkeller. Dabei gerieten die Gastgeber zunächst in Rückstand, als Romano Sven Herrmann früh zur Führung für Hellas traf (10.). Niederkrüchten reagierte jedoch noch vor der Pause entschlossen: Christian Holländer glich zunächst aus (32.), ehe er nur zwei Minuten später erneut zur Stelle war und die Partie drehte (34.). In der Folge verteidigte die Mannschaft von Trainer Patrick Biercher den Vorsprung und brachte den knappen Sieg über die Zeit. Mit nun 28 Punkten verbessert sich Niederkrüchten leicht und bleibt in Schlagdistanz zum rettenden Mittelfeld, während Hellas mit 31 Zählern im unteren Mittelfeld stagniert und es verpasst, sich weiter abzusetzen.
30. Spieltag
So., 03.05.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 03.05.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Waldniel
So., 03.05.26 15:00 Uhr TuS Gellep - DJK VfL Willich
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath
So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Niederkrüchten
So., 03.05.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SSV Strümp
So., 03.05.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SC Schiefbahn
So., 03.05.26 15:30 Uhr Hülser SV - VfR Krefeld-Fischeln II
31. Spieltag
So., 10.05.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - FC Hellas Krefeld
So., 10.05.26 13:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TuRa Brüggen II
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Niederkrüchten - TSV Meerbusch III
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - Hülser SV
So., 10.05.26 15:30 Uhr SSV Strümp - TuS Gellep
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TSV Kaldenkirchen
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Waldniel - VfB Uerdingen
So., 10.05.26 16:30 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SC Rhenania Hinsbeck
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