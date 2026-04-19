Kreisliga A Kempen-Krefeld live: So läuft der Sonntag

Spieltag 28 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Was für ein Spiel: Hülser SV und SC Niederkrüchten liefern sich ein 5:5 mit mehreren Wendungen, späten Treffern und insgesamt zehn Toren - ein echtes Ausrufezeichen im oberen und unteren Tabellenbereich.
Im ersten Spiel des 28. Spieltags in der Kreisliga A Kempen-Krefeld entwickelte sich zwischen dem Hülser SV und dem SC Niederkrüchten eine Partie mit hoher Schlagzahl, zahlreichen Wendungen und insgesamt zehn Treffern. Die Gäste erwischten den besseren Start, als Sebastian Schönauer bereits nach zwei Minuten zur Führung traf. Hüls reagierte früh - Mike Königshausen stellte in der 9. Minute den Ausgleich her.
Niederkrüchten blieb jedoch effizient in der Offensive und ging erneut in Führung: Laurens Coenen traf zum 2:1 (17.), ehe Armend Zymeraj den Vorsprung weiter ausbaute (26.). Doch vor der Pause verkürzte Jakob Dohmen auf 2:3 (32.), sodass die Partie offen blieb. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ähnliches Bild, in dem beide Mannschaften zu Toren kamen. Zunächst sorgte Königshausen mit seinem zweiten Treffer für den Ausgleich (65.), doch nur wenige Minuten später brachte Jochen Höfler die Gäste erneut in Führung (71.). Die Antwort folgte schnell: Noah Poschmann traf zum 4:4 (73.), ehe Nicolas von Aschwege das Spiel zugunsten der Gastgeber drehte (79.). In der Schlussphase blieb Niederkrüchten weiter aktiv und kam kurz vor dem Ende durch Kewel Yezion zum Ausgleich (88.), sodass es beim 5:5 blieb. Wahnsinn!
Für den Hülser SV bedeutet das Remis 48 Punkte und weiterhin Rang vier im engen Verfolgerfeld hinter Anadolu Türkspor Krefeld und dem VfB Uerdingen, während Niederkrüchten mit 25 Zählern im unteren Tabellenbereich verbleibt, jedoch einen weiteren Punkt im Kampf um den Klassenerhalt sammelt. Diese Partie ist in jedem Fall ein Kandidat für das Spiel des Jahres!
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SSV Strümp - DJK VfL Willich
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - FC Hellas Krefeld
So., 26.04.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - VfB Uerdingen
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TuS Gellep
So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TuRa Brüggen II
So., 26.04.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TSV Meerbusch III
So., 26.04.26 15:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Kaldenkirchen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Hülser SV
30. Spieltag
So., 03.05.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 03.05.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Waldniel
So., 03.05.26 15:00 Uhr TuS Gellep - DJK VfL Willich
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath
So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Niederkrüchten
So., 03.05.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SSV Strümp
So., 03.05.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SC Schiefbahn
So., 03.05.26 15:30 Uhr Hülser SV - VfR Krefeld-Fischeln II
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